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TBMM Başkanı Yıldırım: "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım: "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim"


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