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-TBMM Başkanı Yıldırım, torununa şehit ismi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım, torununa şehit ismi verdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, torununa, 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Erhan Yıldırım'ın adını verdi.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi ile yeniden torun sevinci yaşadı.

Yıldırım, 2016 yılında henüz Başbakan adayı iken, Mardin'de el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.

Cenaze namazında, Şehit Erhan Yıldırım'ın 1 aylık çocuğu olduğunu da öğrenen Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen torununa, şehidin ismini verdi.

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binali yıldırım Erhan Yıldırım isim şehit torun

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