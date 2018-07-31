TBMM Başkanı Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da bulunduğu dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bilecik, basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, başkanlık makamı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, TBMM Başkanı Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini, görüşmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yıldırım'ın, yeni dönemde Meclis'te yapılacak faaliyetlere ilişkin kendilerine bilgi verdiğini aktaran Bilecik, görüşmede ayrıca iş dünyasının yeni dönemdeki ekonomiye dönük görüşleri, Amerika ile olan ilişkiler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını bildirdi.

- "Merkez Bankasının bağımsızlığı fevkalade önemli"

Merkez Bankasının, enflasyon tahminine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD olarak her zaman söylediğimiz bir ana olgu var; makroekonomik istikrarı bütün parametreleriyle daha iyi yönetmenin gerçekten en temel yolu, yüksek enflasyonla olan mücadele. O bakımdan Merkez Bankasının bağımsızlığı fevkalade önemli. Merkez Bankasının kendi açısından alacağı kararlar noktasında; para politikasını sıklaştırması gerekiyorsa, faiz artırması gerekiyorsa bunun gerçekleşmesi, düşürülmesi gerekiyorsa da doğru zamanda düşürülmesi gerekiyor zaten. Bu tür kararların enflasyona dönük mücadelede olumlu olmasını ben de diliyorum."

ABD ile ilişkilerin iş dünyasında nasıl karşılık bulduğuna yönelik soru üzerine ise Bilecik, "Gerek Pence'in gerekse Trump'ın özellikle sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bu beyanları doğru bulmamız mümkün değil. Bunlar çözümün değil, problemin bir parçası." diye konuştu.

Bilecik, iki ülkenin iletişim biçiminin yüksek diplomasiyle, çözüme dönük yapılması gerektiğini kaydetti.

