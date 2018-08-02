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TBMM Başkanı Yıldırım: Yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: "ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişeri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz."

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