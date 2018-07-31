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TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret 

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti  Ankara temaslarının devamı kapsamında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile biraraya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret 

ANKARA (DHA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti Ankara temaslarının devamı kapsamında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile biraraya geldi.

Temaslar ile ilgili bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın devamı olarak bugün Ankara'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile biraraya geldik. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmemizde TBMM'nin yetkileri ve görevleri ve devletimizin yeni sistemi konusunda bilgi aldık. Ülkemizin acil ihtiyacı olan yapısal reformlar konusunda yasama erkinin çalışmalarına destek olmaktan memnuniyet duyacağız. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmemizde ise üyesi olduğumuz BusinessEurope ve Global Business Coalition görüşlerini de aktararak, küresel iş dünyasının gündemi hakkında bilgi verdik. Görüşmemizde Avrupa Birliği'nin uluslararası ticaret ve ikili ilişkiler konusundaki son açılımlarının önemine işaret ettik. AB'nin Çin ve Japonya ile geliştirdiği yeni ekonomik işbirliği ekseni ve ABD ile yeniden açacağı Transatlantik ekonomik ortaklık yolu küresel dengeleri etkileyecek. Sayın Bakan ile temasımız kapsamında, bu yeni dönemde küresel rekabet gücümüz için daha güçlü bir demokrasi, ekonomik istikrar ve iş ortamı için çalışmaya devam edeceğimizi vurguladık. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu verimli istişare toplantıları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

(FOTOĞRAF)

TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret

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