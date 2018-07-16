TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaretler

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile ayrı ayrı bir araya geldi.
TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ayrı ayrı ziyaret etti.
Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.
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