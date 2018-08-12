TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğe altın

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sivas'ta eşi Semiha Yıldırım ile cadde üzerinde karşılaştığı 5 aylık Mert bebeğe altın taktı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz'ın (85) Gürün'deki cenaze töreninin ardından helikopterle kent merkezine geldi. Burada bir restorana giderek yemek yiyen Yıldırım, restoran çıkışı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, caddede karşılaştığı Gizem-Burak Gürbüz çiftinin 5 aylık bebeği Mert Gürbüz ile yakından ilgilendi. Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım birlikte birlikte Gürbüz bebeği severek küçük altın hediye etti. TBBB Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Nuri Demirağ Havalimanına giderek, uçakla kentten ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif
Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle
Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum