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TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğe altın

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sivas'ta eşi Semiha Yıldırım ile cadde üzerinde karşılaştığı 5 aylık Mert bebeğe altın taktı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sivas'ta eşi Semiha Yıldırım ile cadde üzerinde karşılaştığı 5 aylık Mert bebeğe altın taktı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz'ın (85) Gürün'deki cenaze töreninin ardından helikopterle kent merkezine geldi. Burada bir restorana giderek yemek yiyen Yıldırım, restoran çıkışı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, caddede karşılaştığı Gizem-Burak Gürbüz çiftinin 5 aylık bebeği Mert Gürbüz ile yakından ilgilendi. Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım birlikte birlikte Gürbüz bebeği severek küçük altın hediye etti. TBBB Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Nuri Demirağ Havalimanına giderek, uçakla kentten ayrıldı.

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