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TBMM Başkanı Yıldırım'dan ev ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, katıldığı nikah töreni sonrasında davet üzerine bir vatandaşın evini ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, davet üzerine Altındağ ilçesinde bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.

Yıldırım, dün akşam katıldığı bir nikah töreni sonrasında balkonundan çay davetinde bulunan Hatice ve Ahmet Eşikli çiftinin evini ziyaret etti.

Eşikli ailesi ve diğer misafirlerle çay içip bir süre sohbet eden Yıldırım, evdeki çocuklarla da yakından ilgilendi.

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