TBMM Başkanı Yıldırım'dan ev ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, davet üzerine Altındağ ilçesinde bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.
Yıldırım, dün akşam katıldığı bir nikah töreni sonrasında balkonundan çay davetinde bulunan Hatice ve Ahmet Eşikli çiftinin evini ziyaret etti.
Eşikli ailesi ve diğer misafirlerle çay içip bir süre sohbet eden Yıldırım, evdeki çocuklarla da yakından ilgilendi.
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