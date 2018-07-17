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TBMM Başkanı Yıldırım'dan kurban bağışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Yıldırım, Türk Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş'ın, Meclis Başkanı Yıldırım'a tebrik ziyaretinde, gündeme TDV'nin vekaletle kurban kesim programı geldi.

TDV'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ve kendi adına kurban bağışında bulundu.

Yıldırım, kurban vekaletlerine ilişkin makbuzu da kendi el yazısıyla doldurdu.

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