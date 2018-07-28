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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

"Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'da meydana gelen yangına ilişkin, Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

Mektubunda, Atina’daki yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosunun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

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Anahtar Kelimeler:
atina yangın tbmm başkanı yıldırım

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