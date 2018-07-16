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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile görüştü.

TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile bir araya geldi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

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