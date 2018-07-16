TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile görüştü.

TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile bir araya geldi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

