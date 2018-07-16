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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Yıldırım, TBMM'deki makamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da kabul etti.

Yıldırım ayrıca İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile de bir araya geldi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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