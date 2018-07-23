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TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

Yıldırım, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini kabul etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyeti makamında kabul eden Yıldırım, 27. Dönem'de Türkiye için güzel işler yapmayı arzu ettiklerini söyledi.

Çeşitli sosyal kesimlerin beklentilerini bir araya getirebilmenin yolunun, onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmakla sağlanabileceğine işaret eden Yıldırım, "Vatandaşın beklentilerini tek tek karşılamak mümkün değil. İş veren çevresi ve onların temsilcileriyle, iş adamları, sanayiciler ve onların temsilcileriyle, tüm kesimlerin temsilcileriyle yakın çalışma içerisinde milletin beklediği düzenlemeleri yapma imkanımız olacak. Yürütmeye yönelik de tabandan gelen beklentileri aktarma şansımız olacak." ifade etti.

Yıldırım, demokrasiyi daha da geliştirmek, ülkeyi zenginleştirmek, vatandaşın refah ve mutluluğu için el birliğiyle çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye'nin tamamını temsil eden örgütler olarak Meclisin başarısı için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Allah utandırmasın." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Yıldırım'ın uzlaşmacı, hoşgörülü profilinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet şeref madalyası ödülüne layık görülmesi ve dün de ikinci kez dede olmasını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.

Yıldırım, bunun üzerine Hisarcıklıoğlu'na, "O hepsinden güzeldi." karşılığını verdi.

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