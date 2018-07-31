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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yıldırım'ın TBMM Divan Salonu'ndaki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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Deniz Ticaret Odası TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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