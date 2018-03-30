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TBMM Başkanlığı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

"Türkiye Büyük Millet Meclisi külliyesi içinde bulunan tüm bitkiler gibi ağaçlar için de peyzaj projesine uygun olarak çalışmalar yapılmaktadır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir" - "Minareler, camilerin mütemmim cüzü olduğundan dolayı camiye minare yaptırmakla ilgili proje çalışması devam etmektedir ve en kısa zamanda minare de yaptırılacaktır"

TBMM Başkanlığı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi külliyesi içinde bulunan tüm bitkiler gibi ağaçlar için de peyzaj projesine uygun olarak çalışmalar yapılmaktadır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir." açıklamasında bulundu.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Camisi'nin yanında bulunan bazı ağaçların kesildiğine ilişkin medyada yer alan haberlerin "gerçekle bağdaşmadığı" belirtildi.

TBMM Külliyesinde yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarının düzenlenebilmesi ve gerekli iyileştirici düzenlemelerin yapılabilmesi için bulunduğu yere uygun olmayan veya zarar veren bitkilerin taşınabilme şartlarını taşıyorsa uygun yerlere taşındığı, taşınamıyorsa uygun bir şekilde alandan kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi külliyesi içinde bulunan tüm bitkiler gibi ağaçlar için de peyzaj projesine uygun olarak çalışmalar yapılmaktadır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir. TBMM külliyesi içinde bulunan alanlar hiçbir zaman olmadığı kadar yeşile bezenmiştir. Yeşillendirme çalışmalarının niteliğinin arttırılarak devamı adına gerekli tüm çalışmalar son hızıyla sürdürülmektedir. Söz konusu haberde belirtilen cami etrafındaki bu tarz çalışmalar, külliyedeki yeşilliğin kalitesinin arttırılması adına devam ettirilmektedir.
Külliye içinde bulunan caminin minaresinin olmadığı bir gerçektir. Minareler, camilerin mütemmim cüzü olduğundan dolayı camiye minare yaptırmakla ilgili proje çalışması devam etmektedir ve en kısa zamanda minare de yaptırılacaktır."

Açıklamada, TBMM külliyesini yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını yapmakla sorumlu tüm görevlilerin canla başla çalıştığı vurgulanırken haberde belirtilen hususların gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi.

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Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Meclis camisi TBMM TBMM Basın

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