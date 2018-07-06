TBMM Başkanlığı, Deniz Baykal'dan sağlık raporu istedi! Meclis'te alternatif hazırlık yapıldı

Alınan bilgilere göre TBMM’nin açılış oturumun kimin yöneteceği konusunda Baykal ve Yılmaz arasında, “gel-git” yaşandı. TBMM Başkanlığı, Baykal cephesinden gelen “açılışı yapmayacak-açılışı yapacak” şeklindeki farklı yanıtlar üzerine güçlük yaşadı. Genel Kurul’un açılışı öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan Başkanlık Mührü’nün devralınması töreni yapılması zorunluluğu, ayın 9’un da Cumhurbaşkanı’na Genel Kurul’da mazbatasını verme sürecindeki iş ve işlemlerin Baykal’ı oldukça yoracağı ihtimali TBMM yönetiminin endişelerini katladı.

ALTERNATİF TEDBİRLER Doktor raporu henüz TBMM’ye ulaşmazken, Meclis’i yönetme konusunda ibre yeniden İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’a döndü. TBMM Başkanlığı, hem Yılmaz hem Baykal için alternatifli yönetim tedbirlerini aldı.

Doktorların hem TBMM’deki iş ve işlemlerin hem de yaşayacağı yeni bir stresin Baykal’ın rahatsızlığını tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulunduğu anlaşıldı.

RAPORA BAĞLANACAK



TBMM Başkanlığı’nın, Meclis’in açılışını yapma konusundaki ısrarı üzerine Baykal’dan, “rapor” istediği ortaya çıktı. Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü’ne göre TBMM’nin açılışını yapma hakkı en yaşlı üye sıfatıyla Baykal’a ait. Baykal, rahatsızlığını gerekçe göstererek isterse bu görevden çekilebiliyor. Ancak açılışı yapmada ısrar eden Baykal’ın rahatsızlığı nedeniyle olası bir olumsuz gelişme ihtimaline karşı TBMM Başkanlığı’nın durumu yazılı bir belgeye dayandırmak istediği öğrenildi.

Rapor istenmesinde iki temel gerekçe gündeme geldi. Buna göre rapor, eğer Baykal’ın Meclis’i açabilecek sağlıkta olduğu yönündeyse TBMM Başkanlığı, olası bir rahatsızlık yaşanması, Baykal’ın kötüleşmesi halinde doğrudan sorumlu tutulamayacak. “Hasta olduğu halde böyle bir görevi üstlenmesine neden izin verildi?” eleştirilerine karşı doktor raporu adres gösterilecek. Eğer rapor, Baykal’ın Meclis açılışını yapamayacağı yönünde olursa da bu kez “anayasal hakkı kullandırılmadı” şeklinde daha sonra ortaya çıkabilecek itiraz ve tartışmaların önüne geçilmiş olunacak.