HABER

TBMM Başkanlık Divanı toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında divan üyeleri bilgilendirildi - Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim edilecek

MELTEM ÖZTÜRK - TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, divan üyelerine öğle yemeği verdi, daha sonra toplantının gündemine geçildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına dair sunum yaptı.

Komisyonun CHP'li üyesi TBMM Başkanvekili Levent Gök, daha önce Meclise bağlı olan Milli Sarayların, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının doğru olmadığını söyledi. Gök, Meclis Başkanlığının, Sarayların Meclise iadesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Gök, tutuklu milletvekillerinin durumunu da divanın gündemine getirdi.

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında da divan üyeleri bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılacak, bu kısma, mevcut ön koltukların önü ve salonun arkasına sıralar yerleştirilecek, kürsü geriye alınacak.

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim edilecek.

Bu arada, toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili sayısı 5'e çıkarıldı.

Bilgi ve görgülerinin artırılması, yabancı dilin geliştirilmesi, kurs ve eğitim görmek amacıyla diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlarda staj yapmak için 20 yasama uzmanı ve stenografın yurt dışına gönderilmesi kararlaştırıldı.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kuruluna 2 katip üye ve bir idare amiri seçimi yapıldı.

Yayın Danışma Kuruluna da katip üyeler AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, idare amirleri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul seçildi.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağımMuharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
CHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiriCHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım TBMM Başkanlık Divanı

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.