HABER

TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyelerinin isimleri belirlendi.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyelerinin isimleri belirlendi.
Genel Kurul'da, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçildi.
TBMM Katip üyeliklerine de AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok getirildi.
TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz seçildi.
Daha sonra ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri de belirlendi.

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imzaKonya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza
Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imzaKonya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu

Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu

CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde

CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak

CHP'de kurultay için imza süreci başladı

CHP'de kurultay için imza süreci başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.