TBMM Başkanvekili Aydın:

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Afrin'e düzenlenen operasyondaki amaç, oradaki saldırıları önlemek. Oradan Türkiye'ye sızan terör örgütünün mensuplarını ortadan kaldırmak ve oradan Türkiye'ye gelecek tüm tehditleri bertaraf etmek." dedi.

Aydın, Adıyaman Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı gerçekleştirildiğini, buna asla müsaade etmeyeceklerini, operasyonun başından beri bunu bütün dünyaya duyurduklarını söyledi.

Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasında yaşanan acıları çok iyi bildiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Hemen yanı başımızda bir yangın var. Ateşin bize sıçramaması için de büyük ve güçlü ülke olarak tedbirimizi almak zorundayız. Bu anlamda Afrin'e düzenlenen operasyondaki amaç, oradaki saldırıları önlemek. Oradan Türkiye'ye sızan terör örgütünün mensuplarını ortadan kaldırmak ve oradan Türkiye'ye gelecek tüm tehditleri bertaraf etmek. Bu operasyonla ilgili sanki Kürtlerle mücadele ediliyormuş gibi bir yanlış algı oluşturuluyor. Bu algının ortadan kaldırılması gerekiyor."