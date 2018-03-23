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TBMM Başkanvekili Aydın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 19:36 | Son Güncelleme

"(Zeytin Dalı Harekatı) Afrin'e düzenlenen operasyondaki amaç, oradaki saldırıları önlemek. Oradan Türkiye'ye sızan terör örgütünün mensuplarını ortadan kaldırmak ve oradan Türkiye'ye gelecek tüm tehditleri bertaraf etmek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Afrin'e düzenlenen operasyondaki amaç, oradaki saldırıları önlemek. Oradan Türkiye'ye sızan terör örgütünün mensuplarını ortadan kaldırmak ve oradan Türkiye'ye gelecek tüm tehditleri bertaraf etmek." dedi.

Aydın, Adıyaman Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı gerçekleştirildiğini, buna asla müsaade etmeyeceklerini, operasyonun başından beri bunu bütün dünyaya duyurduklarını söyledi.

Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasında yaşanan acıları çok iyi bildiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Hemen yanı başımızda bir yangın var. Ateşin bize sıçramaması için de büyük ve güçlü ülke olarak tedbirimizi almak zorundayız. Bu anlamda Afrin'e düzenlenen operasyondaki amaç, oradaki saldırıları önlemek. Oradan Türkiye'ye sızan terör örgütünün mensuplarını ortadan kaldırmak ve oradan Türkiye'ye gelecek tüm tehditleri bertaraf etmek. Bu operasyonla ilgili sanki Kürtlerle mücadele ediliyormuş gibi bir yanlış algı oluşturuluyor. Bu algının ortadan kaldırılması gerekiyor."

Afrin operasyonunun uzun sürmesinin nedeninin sivil ve masum insanların düşünülmesi olduğunu anlatan Aydın, "Bugüne kadar tek bir masum insanın burnunun bile kanamaması büyük bir başarıdır. Bu operasyon bu şekilde başarılı bir şekilde yürütüldü ve bu anlamda da Afrin bölgesi terör örgütlerinden temizlenerek bölge halkına teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

Aydın, ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarına dikkati çekerek, Suriye'ye işgalci mantığıyla yaklaşmadıklarını, Afrin operasyonunun tamamen Türkiye'ye yönelik tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

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