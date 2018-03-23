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TBMM Başkanvekili Aydın Adıyaman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

"(Zeytin Dalı Harekatı) Terör örgütlerine son verinceye kadar biz bu operasyonları sürdüreceğiz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin operasyonlarının terör örgütlerinin varlığına son verilinceye kadar süreceğini söyledi.

Aydın, beraberinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Nurullah Naci Kalkancı ve milletvekilleriyle Yeni Sanayi Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Adıyaman Alışveriş Merkezi'nin açılışına katıldı.

Aydın, burada düzenlenen törende Afrin'deki mücadelenin terör örgütlerine karşı yürütüldüğüne dikkati çekti. Özellikle bir kesimin Kürt kökenlilere karşı bir mücadele varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Bölgede bulunan Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin huzuru söz konusu olduğu zaman Türkiye başka bir yerden talimat almadan kendi karar ve iradesiyle Afrin'e nasıl girdiyse aynı şekilde ülkenin bekası için İdlib'e de Menbiç'e de girecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye'ye kimse sınır çizemez. Bu bölgede akrabalığı ve işi olmayan, bağı olmayıp 12 bin kilometre öteden gelip orada bayrak dalgalandıranların 'Türkiye'nin orada bayrağı ne geziyor' diye hakkı ve haddi yoktur. Terör örgütlerine son verene kadar, Türkiye'nin güney sınırlarına emniyet altına alıncaya kadar bu operasyonlar sürer. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hep savunduk, başkaları gibi orada gidip işgal mantığıyla kalmayız. Biz oraya zeytin dalını uzattık. Barış ve huzur için gittik."

- "TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise 1 milyon 500 bin üyeleri bulunduğuna dikkati çekti. Geçen yıldan bugüne kadar TOBB tarihinde bir ilke imza atarak ilave 1 milyon 500 bin yeni istihdam sağladıklarına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Sıfırdan işe başlayan kardeş sayısı 1 milyon 500 bin oldu. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Cumhurbaşkanımıza Adıyamanlılar olarak biz de üye başına ilave bir istihdam sağlayacağız sözünü vermişlerdi. Adıyaman'daki tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyorum. Bırakınız sayın Cumhurbaşkanımıza verdikleri sözü Türkiye ortalaması artı 1 iken Adıyaman'da 3,4 ilave oldu. Yani Türkiye ortalamasının üzerine çıktı."

Konuşmaların ardından Aydın ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile protokol üyeleri açılışını yaptıkları alışveriş merkezini gezdi.

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alışveriş merkezi TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

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