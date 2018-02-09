TBMM Başkanvekili Aydın: “CHP Afrin konusunda akıl tutulması yaşıyor”

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği harekat ile ilgili CHP’nin duruşunu eleştirerek, “CHP açıkçası akıl tutulması yaşıyor” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın beraberinde AK Parti İl başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti.

Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ana muhalefet partisini Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sergiledi tutumundan dolayı eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Afrin’e girmeyelim” konusunda yaptığı açıklamaya sert tepki gösteren Aydın, terör örgütünün değirmenine su taşınmaması gerektiğini vurguladı.

Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP açıkçası akıl tutulması yaşıyor. Kafası karışık. Birbirini teyit etmeyen söylemleri görüyoruz. Birbiriyle çelişen, birbiriyle örtüşmeyen söylemler var. Zaman zaman birtakım çarkların olduğunu görüyoruz. Başında tamam diyor; sonrasında belli bir noktaya gittikten sonra farklı söylemlerde bulunuyor. Türkiye’nin bu konuda haklılığı teyit edilmişken, Türkiye bu konuda başarılı bir operasyon yürütürken, bu başarıyı sanki AK Parti’nin başarısı olacakmış gibi maalesef farklı bir takım söylemler geliştirmeye başladı. Bu Türkiye’nin meselesi, bu AK Parti’nin meselesi değil. Bu millet meselesidir, dolayısıyla bu millet meselesinde CHP’nin sağlam bir duruş göstermesi lazım. Zaman zaman maalesef milletin değerleriyle örtüşmeyen söylemlerini de görüyoruz. İşte onun içindir ki çok partili siyasal hayata geçtikten sonra bu millet CHP’yi bir daha iktidara getirmedi.”

Aydın açıklamasında, “Şimdi siz sizin halkınıza yönelen, bu devlete, bu millete yönelen çok ciddi bir tehdit var iken ortada milletinizin yanında durmayıp da kimin yanında duracaksınız? Terör örgütlerinin değirmenine adeta su mu taşıyacaksınız? Ne demek ‘Afrin’e girme.’ Orada varlığımızın bir gerekçesi var. Türkiye’ye yönelen tehditleri bertaraf etmektir. Orada hedef terör unsurlarıdır. Bu terör örgütlerinin kullanmış olduğu silah, mühimmat ve lojistik üslerdir. Yoksa halk ile ilgili en ufak bir sorun yok. Tam tersine oradaki bölge halkının huzuru için de bu operasyon gerekliydi. Kaldı ki bu tamamen Türkiye’nin meşru müdafaa hakkının kullanımıdır. Söz konusu vatan, söz konusu millet, söz konusu bayrak, söz konusu devlettir. Dolayısıyla vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize kast eden bu tehlikeyi bertaraf eden bu milletin yanında yer almak, bu milletin ordusunun yanında yer almak bütün siyasi partilerinde, bütün siyasetçilerin ve bütün vatandaşların da asli görevidir” ifadelerine yer verdi.

Aydın, seçim ittifakıyla ilgilisi ise partilerde ilgili kişi ve komisyonların çalışmalarını yürüttüğünü, nihai kararın genel başkanlar tarafından verileceğine işaret etti.