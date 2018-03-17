TBMM Başkanvekili Aydın: “Ecdadımızdan aldığımız bu mukaddes görevi evlatlarımıza bırakacağız”

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 18 Mart Şehitleri Anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, vatanları ve her türlü mukaddesatı uğruna gözlerini dahi kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi andıklarını söyledi.

Aydın mesajında, “Anadolu’nun, evlad-ı fatihanın, şarkın, garpın hasılı vatanın her bir karış toprağından gelerek son kale Çanakkale’de omuz omuza yiğitçe çarpışmış, yan yana toprağa düşerken en şerefli makam olan şehitlik mertebesine yükselmiş dedelerimiz, bugün de bizlere birlik ve beraberliğimizin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmişler, bunu kanlarıyla bu topraklara nakşetmişlerdir. Bu mukaddes vatan toprakları, kutsal sancak için canlarını ve kanlarını dün olduğu gibi bugünde gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi minnet ile yad ediyorum. Canlarını feda etme uğruna, geri dönmeyi bile düşünmeden kanlarının son damlasına kadar kahramanca göğüsünü siper eden ecdadımız, bugün milletimizin sinesinde dualarla en yüksek makamda yerlerini almıştır. Şehitlerimizin hakları ve milletimizin dualarıyla bu topraklarda bugün hür ve salim bir şekilde nefes alıp veriyorsak bu emanete sahip çıkmak da bizim en büyük vazifemizdir. Ecdadımızdan aldığımız bu mukaddes görevi evlatlarımıza onur ve şeref ile bırakmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle andığını söyledi.