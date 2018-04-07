TBMM Başkanvekili Tüzün:

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve diğer büyükşehirleri CHP olarak biz kazanacağız. Hiç kuşku ve tereddüt etmiyorum." dedi.

Demokrat Parti MKYK üyesi ve eski Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'nun CHP'ye üye olması ve rozet takılması nedeniyle partisinin İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Tüzün, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Tüzün, "Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dış politika sıkıntısı, ekonomi, siyaset sıkıntısı, demokrasi sıkıntısını sizler de benim kadar biliyor ve yaşıyorsunuz. Türkiye bugün gelinen noktada geçmişte 'megri megri' deyip tutmadığı için şimdi ise yeni moda 'yaylalar yaylalar' deyip Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyen bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. 'Megri megri' diyenleri, bugün yaylalar yaylalar noktasına getirenleri, sizler ve bizim gibiler İzmir marşıyla Türkiye siyasetinden yollayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Partisine güveninin tam olduğunu vurgulayan Tüzün, şöyle konuştu: