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TBMM Camisi yeniden ibadete açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

TBMM Camisi yeniden ibadete açıldı

TBMM Külliyesi içerisinde bulunan cami yeniden ibadete açıldı.

Külliye içerisindeki A ve B blokların yıkımı sırasında oluşan inşaat sürecinde cami, geçici olarak ibadete kapatılmış, yoğun talep ve ihtiyaç dolayısıyla külliye içerisine iki mescit yapılmıştı.

İnşaat molozlarının taşınmasının ardından çevrede yürütülen düzenleme çalışmalarının sona ermesiyle TBMM Camisi yeniden ibadete açıldı.

TBMM İdare Amiri Salim Uslu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, A ve B blokun yıkımı sonrasında ortaya çıkan molozların temizlendiğini ve çevre düzenlemesiyle de caminin açıldığını söyledi.

TBMM Camisinin, insanların ibadet ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Uslu, geriye kalan eksikliklerin de kısa sürede giderileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ibadet TBMM TBMM Camisi

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