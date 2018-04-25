HABER

TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

Komisyon Başkanı Tamer: - "Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 70 bin çölyak hastası var ama gerçek anlamda çölyaklı, gluten zehirlenmesi ile karşılaşan ve ona alerjisi olan kişi sayısının 10 kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor"

TBMM çölyak hastalığının araştırılması ve bu hastalığa maruz kalanlara yönelik sağlanabilecek yardımların belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Kahraman, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile bazı komisyon üyelerini kabul etti.

Tamer, kabulde yaptığı konuşmada, 13 Haziran 2017'de kurulan komisyonun, tespit edilen eksikliklerin ve problemlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Bugünden sonra da yine aynı şekilde çölyak hastalarının yanında olacağız, onların hamisi olmaya devam edeceğiz." diyen Tamer, komisyon çalışmalarını aile ortamındaymışçasına gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tamer, Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 70 bin çölyak hastasının bulunduğunu ama gerçek anlamda çölyaklı, gluten zehirlenmesiyle karşılaşan ve ona alerjisi olan kişi sayısının 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Tamer, bu durumun, söz konusu hastalığın takip edilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Komisyonun, dört partinin ortak önergesiyle kurularak çalıştığını ve güzel bir sinerji oluştuğunu dile getiren Tamer, "İnşallah bundan sonraki dönem içerisinde de takip edilecek bir konu varsa onu TBMM Başkanlığı olarak sizin takip edeceğinizden eminiz. Biz bu çalışmalarımızı Türkiye'deki çölyak hastalarının iyi olması temennisiyle size takdim edeceğiz." dedi.

Komisyon üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ise komisyon çalışmalarının çok tatmin edici olduğunu ve çalışmaları bir aile ortamı içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, yaptıkları tespitler sonucunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin çalışma yürüttüklerini aktardı.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da komisyonun faaliyetleri kapsamında çölyaka ilişkin farkındalığın arttığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise komisyonun, Meclisin bu konuyu sahiplenmesi nedeniyle TBMM Başkanı Kahraman'a teşekkürlerini sundu.

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da komisyonun, büyük bir sorumlulukla vatandaşların sorunlarının çözülebileceğini gösterdiğini kaydederek, çölyak hastalarının sorunlarına çözüm üretilmesinin önemine değindi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise bunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Komisyon Başkanı Tamer, daha sonra raporu Kahraman'a sundu.

Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz!
AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer rapor TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.