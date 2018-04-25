TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

TBMM çölyak hastalığının araştırılması ve bu hastalığa maruz kalanlara yönelik sağlanabilecek yardımların belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Kahraman, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile bazı komisyon üyelerini kabul etti.

Tamer, kabulde yaptığı konuşmada, 13 Haziran 2017'de kurulan komisyonun, tespit edilen eksikliklerin ve problemlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Bugünden sonra da yine aynı şekilde çölyak hastalarının yanında olacağız, onların hamisi olmaya devam edeceğiz." diyen Tamer, komisyon çalışmalarını aile ortamındaymışçasına gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tamer, Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 70 bin çölyak hastasının bulunduğunu ama gerçek anlamda çölyaklı, gluten zehirlenmesiyle karşılaşan ve ona alerjisi olan kişi sayısının 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Tamer, bu durumun, söz konusu hastalığın takip edilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.