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TBMM Danışma Kurulu Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Kahraman'ın başkanlığında, AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup başkanvekillerinin katıldığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - CHP Grup Başkanvekili Özel: - "Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadar kayyum atanmayan bir makam vardı Meclis Başkanvekilliği, oraya da kayyum atadı, rahatladı"

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında, AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup başkanvekillerinin katıldığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlık Divanı Salonu'nda yapılan toplantıya,TBMM Başkanı Kahraman'ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta katıldı.

Elitaş, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmail Kahraman'ın, TBMM Genel Kurulunu bugün kendisinin yöneteceğini söylediğini aktararak, partisinin, "uluslararası anlaşmalara ilişkin tasarılar üzerindeki konuşma sürelerine ilişkin" dünkü grup önerilerini bugün tekrar vereceklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel de açıklamasında, "Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadar kayyum atanmayan bir makam vardı Meclis Başkanvekilliği, oraya da kayyum atadı, rahatladı." dedi.

Kahraman'ın, dün Genel Kurul görüşmelerinde, AK Parti'nin grup önerisine ilişkin yaşanan gerginlikten sonra, bugün Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın yerine kendisinin yöneteceğini açıkladığını ifade eden Özel, "AKP'nin dün reddedilen, İçtüzüğe aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz, konuşma sürelerini kısıtlayan grup önerisi, Genel Kurulda Meclis Başkanlığının varlığında görüşülecek." diye konuştu.

Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, CHP'nin grup önerisinin gündeme alınmamasını teklif ettiğini, ancak Meclis Başkanlığının bunu reddettiğini, alınacağını söylediğini kaydetti.

- "Anayasa Mahkemesinin toplantıya çağrılmasını isteyeceğiz"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Meclis Başkanı'na, (AK Parti bir gün grup önerisi getirse ve bu grup önerisi, 'bütün görüşmeler hiç yapılmadan doğrudan oylamaya geçilir ya da oylamaya da gerek duyulmadan grup önerisinin kabulü durumunda bekleyen bütün tasarı ve teklifler kabul edilmiş sayılır.' şeklinde olsa bunu da mı Genel Kurula götüreceksiniz?) diye sorduk. 'Konuşma süresini 20'den 5'e indiren, yarın sıfıra indirir, onu da mı götürürsünüz?' dedik; Kahraman, 'onu götüremem' dedi. 'Niye götüremiyorsunuz?' sorumuza, 'o uygun olmaz' yanıtını verdi. Bunun üzerine biz de 'bu nasıl uygun oluyor?' dedik, orada gülümsedi ve 'ben Genel Kurula götüreceğim, orada görüşeceğiz.' dedi."

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'nin yaptığının eylemli bir İçtüzük ihdası olduğunu iddia ederek, "Bununla ilgili, Genel Kurulda karar anından itibaren 10 gün içinde Anayasa Mahkemesine gidip, bu eylemli İçtüzük ihdasına karşı ivedilikle Anayasa Mahkemesinin toplantıya çağrılmasını ve bunu karara bağlamasını talep edeceğiz." dedi.

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