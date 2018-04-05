TBMM Danışma Kurulu Toplantısı

CHP Grup Başkanvekili Özel de açıklamasında, "Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadar kayyum atanmayan bir makam vardı Meclis Başkanvekilliği, oraya da kayyum atadı, rahatladı." dedi.

Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, CHP'nin grup önerisinin gündeme alınmamasını teklif ettiğini, ancak Meclis Başkanlığının bunu reddettiğini, alınacağını söylediğini kaydetti.

- "Anayasa Mahkemesinin toplantıya çağrılmasını isteyeceğiz"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Meclis Başkanı'na, (AK Parti bir gün grup önerisi getirse ve bu grup önerisi, 'bütün görüşmeler hiç yapılmadan doğrudan oylamaya geçilir ya da oylamaya da gerek duyulmadan grup önerisinin kabulü durumunda bekleyen bütün tasarı ve teklifler kabul edilmiş sayılır.' şeklinde olsa bunu da mı Genel Kurula götüreceksiniz?) diye sorduk. 'Konuşma süresini 20'den 5'e indiren, yarın sıfıra indirir, onu da mı götürürsünüz?' dedik; Kahraman, 'onu götüremem' dedi. 'Niye götüremiyorsunuz?' sorumuza, 'o uygun olmaz' yanıtını verdi. Bunun üzerine biz de 'bu nasıl uygun oluyor?' dedik, orada gülümsedi ve 'ben Genel Kurula götüreceğim, orada görüşeceğiz.' dedi."

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'nin yaptığının eylemli bir İçtüzük ihdası olduğunu iddia ederek, "Bununla ilgili, Genel Kurulda karar anından itibaren 10 gün içinde Anayasa Mahkemesine gidip, bu eylemli İçtüzük ihdasına karşı ivedilikle Anayasa Mahkemesinin toplantıya çağrılmasını ve bunu karara bağlamasını talep edeceğiz." dedi.