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TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 06:00 | Son Güncelleme

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların görüşüldüğü TBMM’de, 4 parti arasında varılan uzlaşma çerçevesinde yaklaşık 15 saatte 781 madde genel kurulda kabul edildi. Böylece ortalama 1 dakika 10 saniyede 1 madde görüşülmüş oldu. KHK mesaisi bu hafta da sürecek.

TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü

TBMM Genel Kurulu, bu hafta mesaisini olağanüstü hal ( OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) görüşülmesine ayırdı. Muhalefet, KHK’ların aylardır Meclis gündemine getirilmemesini eleştiriyordu. 4 parti arasında varılan uzlaşma çerçevesinde, görüşmelerde “usul ekonomisi”ne gidildi. KHK maddeleri, önerge verilmeden ve fazla tartışılmadan tek tek kabul edildi. Bir maddenin görüşülüp kabul edilmesine ayrılan süre 1 dakika 10 saniyeyi bulmadı.

Anayasa’ya göre, OHAL kararnamelerinin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün TBMM onayına sunulması ve TBMM’ye sunulan KHK’ların en geç 30 gün içinde görüşülerek karara bağlanması gerekiyor. Bugüne kadar çıkarılan 31 KHK’dan 5’i, TBMM Genel Kurulu’nda daha önce görüşülmüştü. Kalan 26 KHK, uzun zamandır TBMM gündemine getirileceği günü bekliyordu.

"HUKUK DENETİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN"

KHK’ların görüşülmesine salı günü başlandı. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre genel kurulun 3 gün süren mesaisinde, 10 KHK görüşülerek kabul edildi. Genel kurul, KHK görüşmelerine yaklaşık 15 saat (900 dakika) ayırdı. Bu sürede toplam 781 madde görülerek kabul edildi. Genel kurul, KHK mesaisine gelecek hafta da devam edecek.

"MECLİS'TE AZ RASTLANACAK BİR DURUM"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Meclis’te pek az rastlanacak bir durumla karşı karşıyayız. AK Parti’nin önergesini destekliyoruz. Çünkü haftalardır bu grup önergesini getirmenizi bekliyorduk. 18 ay gecikmeli olarak buraya gelen KHK’ların hukuk denetimine girmeleri için uzlaşı sağladık” dedi.

"2019 SONRASINA EGZERSİZ OLDU"

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise seri şekilde yapılan görüşmeyi “2019 sonrasına hazırlık” olarak değerlendirdi. Ersoy, şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla tartıştığımız KHK ve OHAL şartlarının ürünü olan bu serilik, hükümet etmenin, devlet yönetmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Memlekette anlık kararlar alarak uygulamaya koymak ve çözüm üretmek gerekiyor. Bugün, Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık yaptığı toplantılarda ortaya çıkan KHK’lar tartışma konusu. Yarın, Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine geçilip ilk seçimden sonraki uygulamalarda, bugünkü KHK’lar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak zaten karşımıza gelecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de en geç 3 ay içerisinde Meclis onayına sunularak burada yasalaşması mecbur. Dolayısıyla, biz şimdi 2019’dan sonraki yapılacak olan uygulamalarla ilgili egzersizle meşgulüz.”

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi3 KHK daha Meclis'te kabul edildi
Meclis toplantısında 15 madde görüşüldüMeclis toplantısında 15 madde görüşüldü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Önemli olan bu KHK'ların içeriklerinin görüşülüp tartışılmasıydı. Bu uzlaşma ile sadece Meclisten geçirilmeleri ve meşrulaşmaları sağlanmış olacak. 1 dakika 10 saniyede 1 madde, ne büyük bir hız, değil mi?...
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