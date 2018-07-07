TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de, partilerin oturma düzeni milletvekili sayısına göre yapıldı. Buna göre, Başkanlık Divanı’na göre soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri oturdu. Genel Kurul’a ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

AK PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.57’de Genel Kurul’a girerken, hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım salona girdi. Erdoğan’ı AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladı.

BAHÇELİ VE MHP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Meclis'te dikkat çeken anlar da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e geldiğinde AK Partililer ayağa kalktı. MHP’nin de aralarında bulunduğu muhalefet partisi vekilleri oturmaya devam etti. Seçimlerde "Cumhur İttifakı" adıyla birlikte hareket ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayanlar arasında MHP lideri Bahçeli'nin de olduğu görüldü.

Erdoğan’a, görevi resmen bugün sona eren eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.



