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TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından 27. Dönem Milletvekillerinin yemin ettiği TBMM'nin ilk oturumunda dikkat çeken anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e geldiğinde Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü. Ayağa kalkmayanlar arasında Bahçeli de vardı.

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de, partilerin oturma düzeni milletvekili sayısına göre yapıldı. Buna göre, Başkanlık Divanı’na göre soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri oturdu. Genel Kurul’a ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

AK PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.57’de Genel Kurul’a girerken, hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım salona girdi. Erdoğan’ı AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladı.

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BAHÇELİ VE MHP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Meclis'te dikkat çeken anlar da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e geldiğinde AK Partililer ayağa kalktı. MHP’nin de aralarında bulunduğu muhalefet partisi vekilleri oturmaya devam etti. Seçimlerde "Cumhur İttifakı" adıyla birlikte hareket ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayanlar arasında MHP lideri Bahçeli'nin de olduğu görüldü.

Erdoğan’a, görevi resmen bugün sona eren eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.

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TBMM meclis ak parti CHP HDP İYİ parti

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