TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de, partilerin oturma düzeni milletvekili sayısına göre yapıldı. Buna göre, Başkanlık Divanı’na göre soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri oturdu. Genel Kurul’a ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.
AK PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.57’de Genel Kurul’a girerken, hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım salona girdi. Erdoğan’ı AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladı.
Meclis'te dikkat çeken anlar da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e geldiğinde AK Partililer ayağa kalktı. MHP’nin de aralarında bulunduğu muhalefet partisi vekilleri oturmaya devam etti. Seçimlerde "Cumhur İttifakı" adıyla birlikte hareket ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayanlar arasında MHP lideri Bahçeli'nin de olduğu görüldü.
Erdoğan’a, görevi resmen bugün sona eren eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum