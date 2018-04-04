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TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakikaya, tümü üzerinde şahıs ve maddelerdeki bütün konuşmaların 3’er dakika olarak belirlenmesi önerisi verdi. Bu öneriye CHP ve HDP tepki gösterdi. Yaşanan tartışmalarla tansiyon bir hayli yükseldi. Verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar öneriyi iç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle işleme almadı.

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri öncesinde, CHP'nin önerinin içerik ve gündeme getirilişine tepki göstererek sıra kapaklarına vurması AK Parti'nin tepkisine yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş söz alarak, CHP Grubunun sıra kapaklarına vurarak yaptığı protestoyu eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclis İçtüzüğü'nün 160. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen "Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak" hükmündeki davranışı sergilediğini savunan Elitaş, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'dan, Özel için disiplin işlemi yapılmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak, Mecliste sıra kapaklarına vurularak gerçekleştirilen bir protesto için disiplin işlemi yapılmasının daha önce yaşanmamış bir olay olduğunu belirterek, sıra kapaklarına vurularak protestoya yol açan AK Parti Grup önerisinin İçtüzüğe aykırı olduğunu öne sürdü ve Başkanlık Divanından önerinin işleme alınmamasını talep etti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise, AK Parti Grup önerisinin uluslararası anlaşmalara ilişkin görüşmelerde konuşma sürelerini kısaltmaya yönelik olduğunu dile getirerek, bunun muhalefetin sesini kısma amaçlı, İçtüzüğe aykırı bir öneri olduğunu ve işleme konulmaması gerektiğini söyledi. Kerestecioğlu, sıra kapaklarına vurularak yapılan protestonun ise haklı olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz alarak bazı tarihler vererek o oturumlarda AK Parti milletvekillerinin sıra kapaklarına vurarak, kürsüdeki konuşmacıyı protesto ettiklerini ve bunların Meclis tutanaklarında olduğunu belirtti.

'VEBALİ SİZİN OMUZLARINIZDA'

Meclis Başkanvekili Sancar ise, Genel Kurulu yönetirken demokratik ruha uygun davranmaya çalıştığını vurgulayarak, fiili ve fiziki kavga olmaması halinde disiplin işlemi uygulanmasından yana olmadığını kaydetti.

Tekrar söz alan Elitaş da, "TBMM'de ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz hadisede tamamen vebali sizin omuzlarınızda kalacaktır." ifadesini kullandı.

Sancar ise şunları kaydetti: "Üçüncü kezdir burada olay çıkma ihtimalini dile getiriyorsunuz. Bu sözleriniz üzerine, tekrar ettiğiniz sözleriniz üzerine bu genel kurulda bir gerilim yaşanacaksa sorumlusu ben olmayacağım. Özgürlükleri demokratik kuralları uygulamak hiçbir zaman gerilim ve kaos sebebi olarak görülemez. Demokratik terbiye özgürlük içinde olgunlaşır. İçtüzüğün bana tanıdığı takdir yetkisini kullanarak bir teklifinizi işleme koymadım diye burada olay çıkacak diyorsanız sizi sorumluluğa davet etme mecburiyetim vardır. Çünkü bu sözlerin üzerine daha sonra gerilim yaşanırsa bunun zemininin bu sözlerle hazırlanmış olacağı kanısındayım."

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE HESABINI ELİTAŞ'TAN SORSUN'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Elitaş'ın sözlerinin "Özgür Özel'e ceza vermezseniz akacak kandan siz sorumlu olursunuz." mealinde olduğunu ileri sürerek, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." ifadesini kullandı.

Özgür Özel ise geçmişte yaşanan kavgalar nedeniyle kimseye karşı kalbinde kin ya da nefret olmadığını, ancak Elitaş'ın kendisini hedef gösterdiğini savundu. Özel, "Burada ya da dışarıda başıma bir şey gelirse; bundan önceki her şeye hakkım helal olsun. Ama biricik evladım, eşim, anam, babam başıma bir şey gelirse bunun hesabını hukuken Elitaş'tan sorsun." dedi.

Elitaş ise Özel'in önce tartışmalara neden olduğunu sonra da "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" anlayışı taşıdığını söyledi.

Tartışmaların uzaması üzerine Başkanvekili Sancar, Özel'e ceza verilmesi talebini de Elitaş'ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması talebini de kabul etmediğini, tartışmadaki sözlerin değerlendirmesini herkesin kendi vicdanına bıraktığını belirterek, birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda önerinin okutulmasının ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti'nin sürelere ilişkin talebinin İçtüzüğe aykırı olduğunu belirterek, öneriyi işlemden kaldırdığını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
CHP ve HDP herzamanki gibi omuz omuza vermişler bakalım 2019 Her evden kaç kişi HDP ye versin diyecek Atatürkün partisini işgl eden zihniyet
@palermo544 İçtüzüğe, hukuka, kürsü bağımsızlığına yani kısaca herşeye aykırı olan bir maddeye HDP hayır dedi diye CHP evet mi demeli sence... Bu nasıl bir anlayıştır yaaaa...
mecliste adalet denince hdp akla geliyor'oburleri duzen partileri
Bunlar bu gücü her türlü kan ve savaş da olsa birakmiyaxaklar göreceksiniz her türlü hile ve oyun için sahte oy lar basıldı 5 milyon afgan Suriyeli Türk kimlikleriyke oy kullnarak ayrıca not: ayrı kimlikle resmi iki 3 DEFA özel kişilerce özel sanıklardan oy kullanıp mühür sandiklarinda hatta aynı isim ayrı sandık il ilçelerde oy kullnilacsk
@botanik01 sen önce kendine bak..."__vekil17" rumuzlu yorumuda sen yapmışsın Siz daha bu sayfalarda bile Sahtekarlık yapıyorsunuz..sANDIKLARDA KİMBİLİR NELER YAPARSINIZ Birtanede İYİ Partili Troll var senin gibi ; farklı rumuzlarla yazıyor
Bunlar bu gücü her türlü kan ve savaş da olsa birakmiyaxaklar göreceksiniz her türlü hile ve oyun için sahte oy lar basıldı 5 milyon afgan Suriyeli Türk kimlikleriyke oy kullnarak ayrıca not: ayrı kimlikle resmi iki 3 DEFA özel kişilerce özel sanıklardan oy kullanıp mühür sandiklarinda hatta aynı isim ayrı sandık il ilçelerde oy kullnilacsk
Ayağını ısırın ayağını :D :D
Bunlar bu gücü her türlü kan ve savaş da olsa birakmiyaxaklar göreceksiniz her türlü hile ve oyun için sahte oy lar basıldı 5 milyon afgan Suriyeli Türk kimlikleriyke oy kullnarak ayrıca not: ayrı kimlikle resmi iki 3 DEFA özel kişilerce özel sanıklardan oy kullanıp mühür sandiklarinda hatta aynı isim ayrı sandık il ilçelerde oy kullnilacsk
Akp liler alışmışlar konuşmamaya, ne denirse onu yapmaya, ters sözler duyunca rahatsız oluyorlar!
AKP li vekillerin konuşmasına gerek yok zaten..Hepsi bir kişinin ağzına bakıyor.. El kaldırıp, el indirmek için görevlendirilmişler..Burada muhalefetin sesini kesmek istiyorlar.
insanları susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar
ama bu yanlış bir karar? bu mecliste konuşulması gereken konular bu lar. hemde uluslararası anlaşmalarda ki konuşmlar neden kısıtlanır ki? aklıma kötü şeyler geliyor!
ADAMLARIN KONUŞAN TURKIYEYE TAHAMMULLERI YOK ZATEN HUKUMET UYELERININ KONUŞMA HAKKI YOKKI BIR KİŞİ KONUŞMADAN KIMSE KONUŞAMIYOR BILE)))))))
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