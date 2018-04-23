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TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan gündemiyle gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda ‘Kürt illeri’ gerginliği yaşandı. HDP'li Pervin Buldan ve Meral Danış Beştaş'ın konuşmalarında 'Kürt illeri' ifadelerini kullanmasına tepki gösteren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geri alınmaması halinde milletvekillerinin Genel Kurul'dan çıkarılacağını belirterek, "Kürt illeri, neresi o yer; yok öyle bir şey" ifadelerinin kullandı.

TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'

TBMM'deki 23 Nisan oturumunda HDP adına konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın tutuklu olmaları nedeniyle partisinin 8 milletvekilinin Meclis’te olmadığını hatırlatması üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, partisinde de Kürt milletvekilleri bulunduğu savunmasını yaparak, “Yaşanan Kürt meselesine ilişkin bir mesele değil, yaşanan terörle ilgili yargının verdiği kararlar. Bunları değerlendirirken ayrı bir etnik çatışma çıkaran dili çok yanlış, doğrudan genel başkanı olduğunuz partinin söylemiyle uyumsuz görüyorum” dedi.

"BİZ KÜRDÜZ, KÜRT KÖKENLİ DEĞİLİZ"

Bostancı’nın ardından konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise "Biz Kürdüz, Kürt kökenli değiliz. Bizde Ermeniler, Süryaniler, feministler ve Türkler de var. Biz Türkiye partisiyiz. İşte ayrımcılık böyle yapılır. Milletvekillerimizi tutuklayarak HDP'yi bitiremezsiniz. HDP 24 Haziran'a gümbür gümbür geliyor ve biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"KÜRT İLLERİ NERESİ, YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Tartışmalar üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Buldan ile Beştaş’ın konuşmalarında ‘Kürt illeri’ ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. "Kürt illeri" diye bir şey olmadığını söyleyen Kahraman, "Kürt illeri, neresi o yer; yok öyle bir şey. Türk coğrafyasında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Anayasaya üst düzeyde aykırıdır beyanlarınız. Türk illeri, Kürt illerini beyan edeni dışarı almak lazım. Gelin meramınızın böyle olmadığını söyleyin, yoksa sizi TBMM'den çıkaracağım. Kürt illeri nedir hanımefendi? Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi.

Kahraman’ın uyarısı üzerine yeniden söz alan HDP'li Beştaş ise şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle ben geri alacağım hiçbir cümle sarf etmedim. Biz burada konuşurken Türkiyede’ki realiteleri olduğu gibi ifade ediyoruz. Hakikat dışında hiçbir sözümüz yoktur. Kürt illeri derken Marmara, Trakya da diyebilirsiniz. Kürtlerin fazla yaşadığı iller. Diyarbakır’ın yüzde 80’i Kürtse, Kürt ili demenin ne mahzuru var. Ben Kürt olduğum gibi Kürt illeri de bir realitedir, bu inkar edilemez.”

TBMM Başkanı Kahraman ise Buldan’ın konuşmasının ardından ‘Kürt illeri’ nitelendirmesinin nüfus yoğunluğu bağlamında kullanıldığının ortaya çıktığını belirterek, HDP’li milletvekillerinin Genel Kurul’dan çıkarılmasına gerek olmadığını söyledi.

Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu açıklamanızla, Kürdistan olarak ifade etmediğinizi, nüfus yoğunluğu olduğunu ifade ettiniz. Kürt illeri diye bir şey yok. Sayın Buldan, sizle mesai yaptık. Türkiye herhangi bir Ermeni katliamı yapmamıştır. Soykırım kabülü gibi bir mesele oldu, o Türkiye'de de gündeme geldi gibi bir şey olabilir. Ölen kişilere saygı duymak başkadır, katliam ya da soykırım gibi bir şey olmamıştır."

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