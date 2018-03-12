TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili araştırma önergesi vermesi AKP ile HDP arasında tartışma konusu oldu. Araştırma önergesinde başta BM olmak üzere, uluslararası örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının 'Afrin'de artan sivil can kaybı tespitlerinin belirlenmesi' talep edildi. 'AKP, İKTİDARINI GERİ KAZANMAK İÇİN BAŞLATTI'



Önergenin görüşülmesi sırasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya söz aldı. Kaya ''Sizlere söylendiği gibi inancımızda, kitabımızda kendi halinde yaşayan bir şehir halkına saldırmak cihat değildir, fetih değildir. Bizlere öğretildiği gibi millilik yoktur kitabımızda. Bunların inancımızda olduğunu iddia etmek başta Allah'a ve onun barış ve adalet mesajını bizlere ileten Hazreti Peygamber'e büyük bir iftiradır. Afrin savaşı, Türkiye güvenlik sorunu yaşadığından dolayı başlamamıştır arkadaşlar. Afrin savaşını, AKP iktidarı, kaybettiği gücünü kan ve nefret politikaları üzerinden tekrar kazanmak için başlatmıştır'' diye konuştu.

AKP sıralarından yükselen tepkiler arasında şöyle devam etti: ''Ve ne yazık ki bu kirli politika ve uluslararası kirli ilişkiler uğruna yoksul ve arkası zayıf olan halkımızın çocukları kurban ediliyor. Savaşı topluma dayatan çocuklarını asla ateş altında göremezsiniz ama- televizyon yayınlarıyla insanlarımızı ve gençlerimizi kendi istikballeri uğrunda kolay kurbanlar olarak ateşe sürmekten kaçınmayan bu iktidarın, halkımızı, ülkemizi nasıl bir cehenneme sürüklediği görülmelidir sevgili halkımız.''

IŞİD ve işbirlikçilerinin katliamlarını ve köleleştirmelerini anlatan Kaya ''İşte, bu vahşete maruz kalan bölge halklarının ölümlerden, tecavüzlerden, kölelikten kaçıp sığındığı ender bölgelerden biriydi Afrin ve bugün yine bu kadın düşmanı, sapkın, ÖSO'nun içinde barındırılan, bu vahşeti uygulayan katliamcılarla, bir katliamla Afrin şehir halkı da sivil halkı da karşı karşıyadır. Buna onay vermemiz mümkün değildir. Sizin vicdanlarınıza bir kez daha sunuyorum arkadaşlar'' dedi. **AK PARTİ'DEN TEPKİ Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, partisinin 'kan ve katliam planları üzerinden var olmaya çalıştığı' sözlerine tepki gösterdi.

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'SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TEZGAH' AK Parti Grup Başkanvekili şu görüşü dile getirdi: ''Halkımız kan ve vahşet üzerine var olmak isteyen hiçbir politikaya onay vermez. Halkımızı kimse aptal yerine koymasın. Bu, bir. İkincisi: Suriye'nin kuzeyinde bir tezgâh düzenleniyor. Silah verilen 'YPG' diye bir terör örgütü var. Emperyal güçler ha bire silah aktarıyorlar parasını almadan çünkü onlara görev veriyorlar. Ne görevi? Ortadoğu coğrafyasında halkları birbiri aleyhine düşman edecek bir askeri görev…''

Bostancı ''Kürtleri de kullanan bir yapıya destek anlamına gelebilecek sözleri, kendisi demokratik zeminler üzerinde hayat bulan bir iradenin ifade etmesini ben hayretle karşılıyorum'' dedi. Kaya "Vicdanlarınıza seslendim; varsa, Kur'an'daki o barış, adalet referanslarından bir zerre inanç kaldıysa yüreğinizde, bu duygularınıza seslendim. Burada fanatik bir particilik yapmıyoruz biz, sadece ve sadece insanlığa çağrıda bulunuyoruz" yanıtını verdi. Bu kez AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya "Oraları teröristlere mi bırakalım biz? Sabahtan beri teröristleri savunuyorsunuz" tepkisini gösterdi. 'DİNLEMEYİ ÖĞRENİN'



Sözünü kesen milletvekillerine "Sus, sesini kes, dinle! Susun lütfen, dinlemeyi öğrenin. Dinlemeyi öğrenin, dinlemeye bile tahammülünüz yok" diye kızan Kaya, "Ortadoğu'daki bütün halklar IŞİD'in vahşetinden kaçıp Afrin'e sığındı" dedi. Tepkiler artarken AK Parti Milletvekili Salih Cora "Onların en büyük düşmanı sensin!" diye bağırdı. 'IŞİD'E, ÖSO'YA TESLİM ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ'



Kaya "IŞİD vahşetinden Afrin'e kaçtılar, oraya sığındılar, orada demokratik bir yönetim oluşturmaya, yaşamlarını orada kurmaya çalışıyorlar. Siz gidip böyle bir şehir halkını katletmek üzere IŞİD'e, ÖSO'ya… IŞİD katillerine teslim etmeye çalışıyorsunuz" dedikten sonra, mikrofonu Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından kapatıldı.

'SÖZÜNÜZ BİTTİ, YERİNİZE GEÇİN'



Bahçekapılı şunları söyledi: "Sayın Kaya, buyurun yerinize geçin, sözünüz bitti. Bugün, yaşadığımız günler içinde Afrin'de bu ülkenin bütünlüğünü, bu ülkenin bayrağını, bu ülkenin milletini korumak için bir harekata girişen ve bu uğurda şehit veren askerlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nden oluşan bir bütünü siz 'Orada kirli bir savaş yapıyorsunuz ve sivil halkı öldürüyorsunuz' diye nitelendiremezsiniz." 'ÖSO IŞİD'DİR, KAİDE'DİR, KATİLLER ORDUSUDUR'



Kaya'nın "Ben ÖSO'yu söylüyorum. ÖSO, IŞİD'dir; ÖSO, El Kaide'dir. ÖSO, katiller ordusudur" sözlerine, Meclis Başkanvekili "Hayır, 'ÖSO' demediniz. Asla bu kürsüden sizin böyle konuşmanıza izin vermeyeceğim. Asla!"karşılığını verdi. 'EVET, ÖSO'YA SAHİP ÇIKIYORUZ'



Kaya'nın konuşma süresi bitmeden mikrofonunun kapatılmasına HDP milletvekilleri itiraz etti. Bu arada Cora, "Evet, ÖSO'ya sahip çıkıyoruz, ÖSO orada özgürlük mücadelesi yapıyor" derken Kaya "Katillere mi sahip çıkıyorsunuz?" diye seslendi. 'HALKIN KÜRSÜSÜNÜ KULLANMAYA HAK KAZANDIK'



HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, mikrofonun kapatılmasına şu tepkiyi gösterdi: