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TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Afrin'in ÖSO'ya, IŞİD katillerine teslim edilmeye çalışıldığını iddia edip 'ÖSO, katiller ordusudur' dedi. Kaya'nın mikrofonunu kapatan Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, 'Şehitlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nden oluşan bir bütünü, kirli savaş yapıp sivil halkı öldürüyorsunuz diye niteleyemezsiniz' diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili araştırma önergesi vermesi AKP ile HDP arasında tartışma konusu oldu. Araştırma önergesinde başta BM olmak üzere, uluslararası örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının 'Afrin'de artan sivil can kaybı tespitlerinin belirlenmesi' talep edildi.

'AKP, İKTİDARINI GERİ KAZANMAK İÇİN BAŞLATTI'

Önergenin görüşülmesi sırasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya söz aldı.

Kaya ''Sizlere söylendiği gibi inancımızda, kitabımızda kendi halinde yaşayan bir şehir halkına saldırmak cihat değildir, fetih değildir. Bizlere öğretildiği gibi millilik yoktur kitabımızda. Bunların inancımızda olduğunu iddia etmek başta Allah'a ve onun barış ve adalet mesajını bizlere ileten Hazreti Peygamber'e büyük bir iftiradır. Afrin savaşı, Türkiye güvenlik sorunu yaşadığından dolayı başlamamıştır arkadaşlar. Afrin savaşını, AKP iktidarı, kaybettiği gücünü kan ve nefret politikaları üzerinden tekrar kazanmak için başlatmıştır'' diye konuştu.
AKP sıralarından yükselen tepkiler arasında şöyle devam etti: ''Ve ne yazık ki bu kirli politika ve uluslararası kirli ilişkiler uğruna yoksul ve arkası zayıf olan halkımızın çocukları kurban ediliyor. Savaşı topluma dayatan çocuklarını asla ateş altında göremezsiniz ama- televizyon yayınlarıyla insanlarımızı ve gençlerimizi kendi istikballeri uğrunda kolay kurbanlar olarak ateşe sürmekten kaçınmayan bu iktidarın, halkımızı, ülkemizi nasıl bir cehenneme sürüklediği görülmelidir sevgili halkımız.''

IŞİD ve işbirlikçilerinin katliamlarını ve köleleştirmelerini anlatan Kaya ''İşte, bu vahşete maruz kalan bölge halklarının ölümlerden, tecavüzlerden, kölelikten kaçıp sığındığı ender bölgelerden biriydi Afrin ve bugün yine bu kadın düşmanı, sapkın, ÖSO'nun içinde barındırılan, bu vahşeti uygulayan katliamcılarla, bir katliamla Afrin şehir halkı da sivil halkı da karşı karşıyadır. Buna onay vermemiz mümkün değildir. Sizin vicdanlarınıza bir kez daha sunuyorum arkadaşlar'' dedi.

**AK PARTİ'DEN TEPKİ

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, partisinin 'kan ve katliam planları üzerinden var olmaya çalıştığı' sözlerine tepki gösterdi.
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'SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TEZGAH'

AK Parti Grup Başkanvekili şu görüşü dile getirdi: ''Halkımız kan ve vahşet üzerine var olmak isteyen hiçbir politikaya onay vermez. Halkımızı kimse aptal yerine koymasın. Bu, bir. İkincisi: Suriye'nin kuzeyinde bir tezgâh düzenleniyor. Silah verilen 'YPG' diye bir terör örgütü var. Emperyal güçler ha bire silah aktarıyorlar parasını almadan çünkü onlara görev veriyorlar. Ne görevi? Ortadoğu coğrafyasında halkları birbiri aleyhine düşman edecek bir askeri görev…''

Bostancı ''Kürtleri de kullanan bir yapıya destek anlamına gelebilecek sözleri, kendisi demokratik zeminler üzerinde hayat bulan bir iradenin ifade etmesini ben hayretle karşılıyorum'' dedi.

Kaya "Vicdanlarınıza seslendim; varsa, Kur'an'daki o barış, adalet referanslarından bir zerre inanç kaldıysa yüreğinizde, bu duygularınıza seslendim. Burada fanatik bir particilik yapmıyoruz biz, sadece ve sadece insanlığa çağrıda bulunuyoruz" yanıtını verdi.

Bu kez AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya "Oraları teröristlere mi bırakalım biz? Sabahtan beri teröristleri savunuyorsunuz" tepkisini gösterdi.

'DİNLEMEYİ ÖĞRENİN'

Sözünü kesen milletvekillerine "Sus, sesini kes, dinle! Susun lütfen, dinlemeyi öğrenin. Dinlemeyi öğrenin, dinlemeye bile tahammülünüz yok" diye kızan Kaya, "Ortadoğu'daki bütün halklar IŞİD'in vahşetinden kaçıp Afrin'e sığındı" dedi.

Tepkiler artarken AK Parti Milletvekili Salih Cora "Onların en büyük düşmanı sensin!" diye bağırdı.

'IŞİD'E, ÖSO'YA TESLİM ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ'

Kaya "IŞİD vahşetinden Afrin'e kaçtılar, oraya sığındılar, orada demokratik bir yönetim oluşturmaya, yaşamlarını orada kurmaya çalışıyorlar. Siz gidip böyle bir şehir halkını katletmek üzere IŞİD'e, ÖSO'ya… IŞİD katillerine teslim etmeye çalışıyorsunuz" dedikten sonra, mikrofonu Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından kapatıldı.

'SÖZÜNÜZ BİTTİ, YERİNİZE GEÇİN'

Bahçekapılı şunları söyledi: "Sayın Kaya, buyurun yerinize geçin, sözünüz bitti. Bugün, yaşadığımız günler içinde Afrin'de bu ülkenin bütünlüğünü, bu ülkenin bayrağını, bu ülkenin milletini korumak için bir harekata girişen ve bu uğurda şehit veren askerlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nden oluşan bir bütünü siz 'Orada kirli bir savaş yapıyorsunuz ve sivil halkı öldürüyorsunuz' diye nitelendiremezsiniz."

'ÖSO IŞİD'DİR, KAİDE'DİR, KATİLLER ORDUSUDUR'

Kaya'nın "Ben ÖSO'yu söylüyorum. ÖSO, IŞİD'dir; ÖSO, El Kaide'dir. ÖSO, katiller ordusudur" sözlerine, Meclis Başkanvekili "Hayır, 'ÖSO' demediniz. Asla bu kürsüden sizin böyle konuşmanıza izin vermeyeceğim. Asla!"karşılığını verdi.

'EVET, ÖSO'YA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Kaya'nın konuşma süresi bitmeden mikrofonunun kapatılmasına HDP milletvekilleri itiraz etti. Bu arada Cora, "Evet, ÖSO'ya sahip çıkıyoruz, ÖSO orada özgürlük mücadelesi yapıyor" derken Kaya "Katillere mi sahip çıkıyorsunuz?" diye seslendi.

'HALKIN KÜRSÜSÜNÜ KULLANMAYA HAK KAZANDIK'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, mikrofonun kapatılmasına şu tepkiyi gösterdi:

"Bu kürsü hiç kimsenin malı değil, halkın kürsüsüdür ve o kürsüyü kullanmaya hak kazandık. Bu kürsünün hukukuna da Meclis Başkan Vekilliği'nin hukukuna da hepimiz riayet etmek zorundayız. Burada siz bizim milletvekilimizi azarlayamazsınız. Mahmut Toğrul'a linç girişiminde bulunuldu, şimdi burada Kaya'nın sözü kesiliyor. Bir kere, şunu hatırlatmak istiyorum: Hiç kimsenin, bu Meclis'te, ne kimseyi linç edecek bir dile ne de azarlamaya hakkı vardır.''

Bahçekapılı ise, "Bu Meclis'in düzeni, şu anda kürsüde bulanan Meclis Başkan Vekili olarak benim sorumluluğum. Çalışma düzeninden, temiz bir dil kullanılmasından sorumlu olan benim. Bana görevimi hatırlatmayın" dedi.

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HPD Afrin ÖSO IŞİD Hüda Kaya TBMM

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
hpdliler ve chpliler birbirinin kopyası. biri pkk sevicisi, öbürü dhkpc. ikisi de devrimci ikisi de komunist. ikisi de müslüman türkten nefret ediyor. o yüzden iyi anlaşıyorlar.
chp kadar başına taş düşsün iftiraci takiyeci.
Bir ara Akp ile Hdp arasından su sızmıyordu.O zaman Akp'yi böyle eleştiriyor muydun ? Hem o zaman Chp'den bile daha yakınlardı.Hdp'nin teröristlerin videolarını aç izle inanmazsan olur mu ?
@ayrla25 ha hdp ha chp ha hüdapar..
açılım süreciyle bunlara yüz veren akp.bütün imtiyazları tanıyan akp.valilere dokunmayın talimatı veren akp.bunları meclise sokan chp.bunların ağzıyla konuşan chp.bütün bunlara karşı çıkan birtek mhp.cumhurbaşkanlığı seçiminde akp ye akpkk diyen mhp,chp ile ortak aday çıkaran mhp.fetoyu güçlendiren akp,ergenekon ve balyozla orduda makama fetocuları yerleştiren akp,ne olur ülkene dön diye ağlayan akp.darbe girişiminden sonra herkes feto karşıtı,chp li,mhp li,hdp li,hatta ateist fetocu bile var.akp li yok.bütün herşeyi silen ve akpkk dedikleriyle ortak seçime giren bir mhp.bu ne arkadaş.
hdp amblemindeki ağaçla' chp amblemindeki oklar sana girsin emi.
AKP LILERLE OLMASIN AÇILIM FETO ORTAKLA Rİ
Komünist , sosyalist ne demek biliyormusun sen ki saçmalıyorsun. Çok cahilsiniz çok. Google a bakma şimdi, sonra bakarsın.
@ayrla25 hdp=akp=feto yeter lan milleti enayi yerine koymayın. pkk lılarla şarkı söyleyip tempo bile tuttunuz. fetullaha övgüler düzdünüz şimdide çıkmış oy devşirmek uğruna size muhalif olan herkesi terörist ilan ediyorsunuz. hiç bir dinde böyle bir namussuzlık yoktur
cuk diye oturmuş
ahlaksız herif. tek siz varsınız. önce insan olmayı öğren
hdp yi severim sevmem ama sayın milletvekili çok dıpru yorumda bulunmuş öso bir katil terör örgütüdür ordumuzun bu vahşi örgütlerle anılmasını hazmedemiyoruz
kimin katil sürüsü olduğunu bu millet çok iyi biliyor vekil bozuntusu
atın bu kadını içeri hemen derhal
ya bu meziyetsiz yaratıkları gören duyan yokmuş kafasını koparacak yargılayacak bu milletin parasını yetip millete hakaret edecek
Bunları sallandırmak lazım.Gerisi hikayeee
Hadi sallandırsana , ne geçecek eline. Sallandırılacak bir şey varsa sizin cehaletinizdir.
@fblack3737 mecliste vekil kalmaz. akp nin 60 milletvekili pkk sempatizanı, 300 küsürü fetö cü.. kim yönetecek ülkeyi..
ülkeye faşizm çökmüş resmen sonu fena bu gidişin...
gerçekler acıdır aziz nesinin memlekinde
Zamanında Türkmenleri işinize gelmeyen arapları Katlederken işler iyiydi.Şimdi o katlettiklerinizin RÖövanşını alıyorlar.Almayada Büyüyerek devam edecek
helal olsun hüda kaya,halkın kürsüsünde sessiz çoğunluğun sesi oldun.gerçeği haykırmaktan korkanların haykırışı oldun.ayrıca doğru söylüyorsun.öso terörist bir yapıdır.
ülkemin parasıyla ülkeme söven yaratık.
@class1978 yaratığa hakaret etme kardeş...
bunları bu kürsüde konuşturuyorsunuz ya yazıklar olsun size
bu pisliğe hemen haddini bildirmek lazım tbmm de pkk’nın savunuculuğunu kimse yapamaz.
vekil konuşmayacaksa ya kim konuşsun vatandaşı zaten konuşturmuyorsunuz hani demokrasi vardı bir vekilinde mikrofonu zorbalıkla kapatılıyorsa vah ülkem vah.
bu iktidardan korkmayan sadece hdp lilerdir.diğer partilerin milletvekilleri foyaları ortaya cıkar diye konuşmaya bile korkuyorlar.yazıklar olsun
NE GÖZEL ÜLKE LAN MECLİSİNDE TERÖRİSTİNDEN TUT HER TÜRLÜ ZARARLI MEVCUT Bİ TEK GERÇEK HALK YOK !
Basindaki turbandan utan ya ayrica katil dediginiz adamlara gelene kadar pkkya ypgye su kursude tek laf ettiniz mi bu devletin polisini ogretmenini sehit ettiler sınır otesinde adamlari temizliyoruz adamlar meclisimizde devlete kostek oluyor once nere temizlenmeli görüyoruz
öso kim kimlerden oluşuyor hdp li vekil doğru söylemiş.
Hdp = Fetö, Pkk, Pyd Dhkpc. Chp, vs. = Abd,Ab Biz savaşıyoruz siz ? Her türlü kirli işizniz mevcut ! Uyuşturucudan tut silah ticaretine kadar, Faili meçhulden tut vatan düşmanlığına kadar. Biz savaşacağız ! Sizin yürekleriniz alev alev korku dolu. Bizim Allah dan başka gücümüz yok. Lâ ilâhe illâlâh Muhammed Resullallah der gideriz.
işlerine gelene saatlerce konuşma mıhına dokunduğunda kes se sini
BU HDP LİLERİ... AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE.. HİÇ Mİ? AKIL YOK. BE SİZDE.. AMERİKA.. HERŞEYİ PLANLIYOR.. SİLAH VERİYOR.. YANDAŞLARI..PKK-PYD YE. AMERİKAYA LAF YOK.. . HDP YE OY VERENLER.. BİR SORSUN HELE... VEKİLLERİNE.. MEMLEKETİMDE KAÇ FABRİKA VAR. . İŞ.. NE ALEMDE.. MİLLET.. EKMEK PEŞİNDE.. BU VEKİLLER KENDİ ALEMİNDE... PLAN VE PROJELERİ.... VAR.. CEPLERİNİ DOLDURMAK..
BUNLAR TÜRKİYE SEVDALISI OLMADILAR VE ASLA OLMAZLAR BUNLAR DEMOKRASİYİ KULLANAN, AMAÇLARI AYRIMCILIK OLAN BİR PARTİ DERHAL KAPATIN BU PARTİYİ BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYORLAR DAĞDAKİLERİN SÖZCÜLERİ VALLA BAZEN DÜŞÜNÜYORUM ÇOK HOŞGÖRÜLÜ MÜ DAVRANIYORUZ YAHU TİMUR GİBİ OLUN CENGİZHAN GİBİ OLUN EYYY TÜRK MİLLETİ BUNLARIN AMACI ÜLKE MİLLET DEĞİL BÖLMEK KAPATIN BUNLARIN PARTİSİNİ YETER DA
@deniz079 dogru söze şapka çıkarılır bunları kapatıp asacaksın başka yolu kalmadı .
Bakın başörtülü değil mi, müslüman görünümünde yada herkese kendini öyle ilan ediyor, ağzından zehir akıyor ve meclisde benim vergimle maaş alıyor, sizde hükümet olarak seyrediyorsunuz bunu besliyorsunuz, sokakta biri söylese içeri atarsınız suç işledi dersiniz,şimdi bu hain söyleyince suç olmuyor mu, beni kışkırtıyor kin ve nefret söylemi var, bu yeterli değil mi? Adalet nerede ?
tüm teröristlere ölüm
Maaşı benim vergimle ödenecek, bana sövecek..Cumhurbaşkanıda seyredecek,iyi seyirler.
Bizim tanklarımızı öso kullanıyor neden ????
TARİH OKUYANLAR BİLİR KURTULUŞ SAVAŞINDA MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER VARDI İŞTE HDP DE MİLLİ VARLIĞIMIZA DÜŞMAN BİR YAPI BUNLAR DEMOKRASİYİ KULLANAN MİLLİ VARLIĞIMIZA DÜŞMAN ATATÜRK OLSA KAPATIRDI KAPATIN BE HDP KAPATILMALI MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN SİYASİ UZANTILARINA SİYASET YASAĞI GETİRİLMELİ GEÇ BİLE KALDIK BAK MEHMETÇİK BEKA AMACI GÜDERKEN BUNLAR KANDİL AĞZIYLA KONUŞUYOR KAPATIN ARTIK ŞUNLARIN BÖLÜCÜ PARTİSİNİ TÜRKİYE SEVDALISI OLMAYAN KİM VARSA KAPATILMALI
HABERLERDEN İZLEDİM YAHU EL İNSAF TÜRKİYE SİVİLLERE ZARAR VERSE BE KADIN 4 MİLYON SURİYELİYE İNSANA KAPISINI AÇARMIYDI !!! PKK NIN ZULMÜNDEN KAÇANLARA TÜRKİYE YARDIM ELİ UZATIYOR YAZIK YAZIK BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYORSUNUZ BE YAZIKLAR OLSUN HDP KAPATILMALI ARTIK YETER BUNLARA TAVİZ VERMEYİN HDP KAPATILSIN KAPATIN ARTIK BUNLARI MECLİSDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ BU HDP KAPATILMALI SİYASİ UZANTILARINA SİYASET YASAĞI GETİRİLMELİ
Bunun FETÖ den ne farkı var,hiç bir farkı yok ama meclisdekiler siz farkında değilsiniz, Eyyy CEHAPE demeyi iyi bilirsiniz.
iktidarda akparti olmasaydı amerikan askerleri ırakta yaptıgı gibi ülkemizdede yapacaktı ahmaklar bırakın particiligi ülkenizi namusunuzu düşünün vatanı olmayanın namusu olmaz dogan cocukların ismi coni olur
Milletin vekili değil PKKnın vekili ve sözcüsü. Türk askerine tek mermi sıkmayan, Türk askeriyle birlikte can veren ÖSO'ya katil diyen milletvekili PYD-PKK ya bir tek kelime etmiyo.r. Ki bu teröristler Türk askerini öldürüyor, kapitalist emparyalist ABD'nin paralı askerliğini yapıyor.
ha hdp ha akepe
bunlara oy verenleri sorgulamadiginiz mudetce bu işin önüne geçemezsiniz iyileride var dediğiniz mudetce bu iş olmaz?
ABD ve RUSYA nın girdiği yerde huzur ve barış ne zaman bulmuştur.Afganistan örnek.Türkiye,Rahmetli Özal zamanından beri yanlış dış politika devam sürecinde bulunmaya devam etmiştir.AKP bu yanlışı hızlandırmış Ortadoğu komşularımız dağılmış teröristleşmişlerdir.Şimdi ise prinç ayıklamaya çalışıyorlar.Buna ABD ve RUSYA nereye kadar izin verir mechul.Zamanında Saddam ve Kaddafiye sahip çıkılsa idi,ABD ye İncirlij üssü verilmese idi bu sıkıntılar olmazdı kanaatindeyim.Korkum AKP nin yine kandırıldık demesi..!
ne diyor bu la değişik...
BAHÇEKAPILI GEÇMİŞİ CHP ŞİMDİ APKEPLİ OLDU MİLLİ OLDU. T.C. FETÖ YA TESLİM EDİLDİĞİNDE NEDEN SESİN ÇIKMADI SEN PARANIN ESRİSİN
Keser döner sap döner,gün gelir hesap döner.İşte bu hesap bugün Dönüyor.
BİZİM VERGİLERİMİZDEN BİRDE VEKİL MAAŞI ALIP ÜLKESİNE HİYANET İÇİNDE. HARAM OLSUN ALDIKLARI MAAŞLAR. ANLAŞILIR BİR TARAFI YOK. VEKİL HANIM O DAĞLAR DELİK DEŞİK TÜNELLER KAZILMIŞ ZEVK İÇİNMİ. SAKİN YAŞAMAK İÇİNMİ.
Mynet benim mesajlarımı niye yayınlamıyorsun .
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