AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, "Foreks mağdurları" Dilekçe Alt Komisyonu çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak istediklerini söyledi.
Foreks Piyasasındaki Aracı Kurumların Bireysel Yatırımcıları Mağdur Ettikleri İddialarının Araştırılması Alt Komisyonu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar başkanlığında toplandı.
Ses tellerinden ameliyat olduğu ve babasını kaybettiğini aktaran Ulupınar, bu süreçte komisyonun toplanamadığını dile getirdi.
Artık bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak hazırladıkları raporu üst komisyona sunmak istediklerini belirten Ulupınar, toplantıda hem dilekçe sahiplerini hem de kurum temsilcilerini dinleyeceklerini kaydetti.
Toplantı, Ulupınar'ın açıklamasının ardından basına kapalı devam etti.
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