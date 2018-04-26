HABER

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Stajyerlere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması amacıyla Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mesten başkanlığında toplandı

Stajyerlere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması amacıyla Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten başkanlığında toplandı.

Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Alt Komisyon, toplantıda, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan'ın Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvuruda yer alan hususları ele aldı.

Toplantıda ayrıca, taslak alt komisyon raporu da değerlendirildi.

AK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılarAK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılar
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Dilekçe Alt Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.