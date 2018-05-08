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TBMM Dilekçe Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Komisyon, dört alt komisyon raporu ile bir yerinde inceleme raporunu kabul etti

TBMM Dilekçe Komisyonu, bünyesinde oluşturulan dört alt komisyon raporu ile bir yerinde inceleme raporunu kabul etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu, Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilk olarak, Koçhisar Barajı Yapımında Sular Altında Kalan Çorum İli Alaca İlçesi Kızılyar Köylüleri İçin Yeni Yerleşim Yeri Gösterilmemesi Sebebiyle Yaşanan Mağduriyetin Giderilmesi Talepli Dilekçe Hakkındaki Yerinde İnceleme Raporu ele alındı.

TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, sorunun çözümünün sağlandığını belirterek, "Yer seçimi yaptık, köylü de memnun, tapular da hazır. Sizin katkınızla sorun çözülmüş oluyor." dedi.

Komisyon, yerinde inceleme raporunu kabul etti.

Alt Komisyon Başkanlığını Belma Satır'ın yaptığı "Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyon Raporu" da kabul edildi.

Satır, gıda bankacılığı mevzuatını çok detaylı olarak incelediklerini, yerinde incelemeler yaptıklarını, sivil toplum örgütleri, dernekler, belediyelerle görüştüklerini söyledi. Satır, raporun bu konuyla ilgili ilk detaylı rapor olduğunu dile getirdi.

Komisyonda "Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu", "Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu" ile "Evlilik/izdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu" da kabul edildi.

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