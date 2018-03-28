TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun tasarısını kabul etti.

Komisyon, kanun tasarılarını görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, başkanlığında toplandı.

Yurt dışı temasları hakkında bilgi veren Bozkır, ABD'ye yaptıkları ziyarette iki ülke ilişkilerinin daha olumlu şekilde seyretmesi için çaba sarfettiklerini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Edward Royce ile Pazartesi günü İstanbul'da çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini aktaran Bozkır, Belarus, Moldova, Finlandiya ve Cezayir dışişleri komisyonu üyelerini de önümüzdeki dönemde Ankara'da ağırlayacaklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından komisyonda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun tasarısı kabul edildi.

Kabul edilen tasarılar şunlar:

"- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanun Tasarısı,