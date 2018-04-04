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TBMM Dışişleri Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Komisyon, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin iki tasarıyı kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin iki tasarıyı kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Bozkır, toplantının başında, komisyonun gelecek döneme ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bazı ülkelerin Dışişleri Komisyonu heyetlerinin komisyonlarına ziyarette bulunacağını belirten Bozkır, ayrıca gelecek hafta Belarus ve Moldova heyetlerini ağırlayacaklarını, nisan ayı içerisinde Finlandiya heyetinin bir ziyaretinin olacağını bildirdi.

Volkan Bozkır, önümüzdeki dönemlerde Ukrayna, Finlandiya, Sırbistan, Estonya ve Rusya'ya da ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Komisyonda daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti ile Tayland Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye'de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı görüşülerek kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dışişleri komisyonu tasarı Uluslararası anlaşma

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