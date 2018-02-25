TBMM Dışişleri Komisyonunca, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle bir bildiri yayımladı.

Bildiride, insanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının, bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiği bildirildi.

Dışişleri Komisyonunun bildirisinde, Ermenistan birlikleri tarafından, 1992 yılının 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gecesinde Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasına düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği anımsatıldı.

Bu katliamda, 76'sı çocuk, 487 kişinin yaralandığı, 1275 kişinin de Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen bildiride, o tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbetinin ise bilinmediği aktarıldı.

Bildiride, "Türkiye olarak, Azeri kardeşlerimizin bundan tam 26 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.