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TBMM Geçici Başkanı Yılmaz görevi Kahraman'dan devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Durmuş Yılmaz: - "Sonuç itibarıyla iktidarlar sandıkta el değiştirirler. Fakat sandık demokrasinin tamamı değildir. Sandığın ötesinde de demokrasi vardır" - İsmail Kahraman: - "Demokrasinin kalbi seçimdir. Seçimsiz, öyle darbelerle marbelerle olmaz. Her şey değildir seçim ve sandık. Ama kalp olmadan da hiçbir şey olmaz. Sandık elzem"

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, "Sonuç itibarıyla iktidarlar sandıkta el değiştirirler. Fakat sandık demokrasinin tamamı değildir. Sandığın ötesinde de demokrasi vardır." dedi.

Yılmaz, TBMM'nin Geçici Başkanı sıfatıyla görevi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan devraldı.

Kahraman, Başkanlık makamındaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, siyasi partilerin demokrasi için elzem ve onun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Sandığın 24 Haziran'da konuştuğunu ve yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Her dönem, elinden geleni yapar. Partinin adı farklı olsun, hiç fark etmez. Hepsinin hedefi, ettikleri yemin çerçevesinde ülkemizin esenliği, ilerlemesi, gelişmesi, huzuru için nice hizmetler yapmaktır. 26. Dönem'de Meclis Başkanı olarak bulunmuş olmaktan iftihar ediyorum. Bu dönem çok kritik bir dönem oldu ve siyasi tarihte mümtaz ve ayrı bir yer taşıyacaktır. Zira hain bir darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Ama bütün bir millet olarak ve milletin temsilcisi TBMM olarak ayaktaydık, ayağa kalktık ve direndik. Cumhurbaşkanımız da milleti meydanlara çağırdı. Parti farkı gözetmeden milletimiz demokrasiye olan inancını ispat etti. Yine böyle inşallah birlik, bütünlük içinde devam edeceğiz."

26. Dönem'de Anayasa değişikliği olduğunu da anımsatan Kahraman, bunun köklü bir değişiklik niteliği taşıdığını ve istikrara yarayacağını, kuvvetler ayrılığı ile Türkiye'nin gelişmesinde ve demokrasinin yerleşmesinde çok büyük faydasının olacağına inandığını söyledi.

Başkanlığı temsilen, başkanlık mührünü Yılmaz'a teslim eden Kahraman, "Bunu ben Sayın Deniz Baykal'dan, 26. Dönem'in başında devralmıştım. Şimdi de bu mührü zatıalinize tevdi ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Durmuş Yılmaz ise siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğuna ve sandığın önemine işaret etti.

Yılmaz, "Sonuç itibarıyla iktidarlar sandıkta el değiştirirler. Fakat sandık demokrasinin tamamı değildir. Sandığın ötesinde de demokrasi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemine girildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yeni hükümet sistemi, yeni Anayasamızın 104. maddesinde düzenlenmiştir. Fakat yine de hangi perspektiften bakarsak bakalım, 104. maddede gördüğümüz şey, anayasanın ve millet iradesini temsil eden TBMM'nin yaptığı yasaların üzerinde son sözü söyleyecek olan bir düzenleme yoktur. Son sözü yasalar ve anayasa söyler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu mührü de bunun temsilcisi olarak alıyorum."

Yeniden söz alan Kahraman, demokrasinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Demokrasinin kalbi seçimdir. Seçimsiz, öyle darbelerle marbelerle olmaz. Her şey değildir seçim ve sandık. Ama kalp olmadan da hiçbir şey olmaz. Sandık elzem." dedi.

Seçimlerin fevkalade güzel bir seçim olarak tarihe geçtiğini, YSK'nin de iyi bir şekilde çalıştığını belirten Kahraman, herkesin Türkiye'nin mutluluğu ve huzurunu istediğini ifade etti.

Durmuş Yılmaz ise "İktidarlar mutlaka sandıkta el değiştirmelidir. Bunun başka yolu, yöntemi yoktur, olmamalıdır." görüşünü dile getirdi.

Kahraman daha sonra Yılmaz'a çiçek verdi. Kahraman'ın, "Efendim beyaz renkleri seçtik." demesi üzerine Yılmaz, "Hayat, geleceğimiz beyaz olsun. İnşallah önümüzde beyaz günler olacak ve olmasını diliyorum. Her şey bizim irademizle başlar, her şey bizim irademizle biter. Bunu kendimize düstur edindiğimiz sürece üçüncü kişilerin, grupların veya güçlerin yapabileceği şeyler bizim irademizle sınırlıdır. Yeter ki biz bu iradenin hakkını verelim." diye konuştu.

İsmail Kahraman, milli iradenin iyi bir şekilde temsil edileceğini belirterek, "İradenin esas sahibi yaradandır. İnsanlar cüzi iradeleriyle yerini yaparlar, külli irade Allah'a ait. Biz iradelerimizle en iyi şekilde kardeşlik hukuku içinde çalışmayı sürdüreceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Basının da desteğini esirgememesi gerektiğini dile getiren Kahraman, "Ne olur simidin ortasını görün ama simidin kendisini de görün. 'Peki yapmıyor muyuz?' diyeceksiniz. Bazı yapmayanlar var. İstisnaları söylüyorum. Alınmayın sakın." ifadesini kullandı.

- Kahraman soruları yanıtladı

Devir teslime gelirken gazetecilerin sorularını da yanıtlayan TBMM Başkanı Kahraman, basının büyük bir güç olduğunu, ancak hissi davranılmaması gerektiğini dile getirdi.

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söylenenleri söyleyin. Bazı arkadaşlarımızdan şikayetçiyim. Toplumuma yanlış tanıtılıyorum. İyi bir şey değil. Hepimizin hedefi Türkiye'mizin mutluluğu, güzelliği ve iyiliğidir. Baki kalan hoş bir seda. Demokrasiyle ve Cumhuriyetle ve bu ayyıldız altında çok güçlenerek daha ötelere gideceğiz. Hepimizin gayreti bu. Ben partileri parmaklara benzetirim. Her parmağın ayrı adı var ama hepsi bir bilekte birleşirler. Nitekim 15 Temmuz'da nasıl birleşti, 7 Ağustos'ta nasıl birleşti. Biz bir birliğiz. Ayrı gayrı olmaması lazım."

Bundan sonra neler yapacağının sorulması üzerine de Kahraman, İstanbul'da fikri ve vakıf faaliyetlerine devam edeceğini aktardı.

- Atatürk Anıtı önünde tören

Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz ile milletvekilleri katıldı.

Yılmaz'ın, anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, görevi sırasında TBMM'nin etkin bir şekilde yönetilmesi için yapılması gerekenleri yapmaya gayret edeceklerini belirterek, 27. Dönem'in millete hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

"Hayli uzun bir yemin töreni olacak. 600 milletvekili. Siz nasıl dayanacaksınız? Hazırlığınız var mı?" sorusuna ise Yılmaz, "Hamdolsun o kadar takatım var. Hiç problem değil." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasının kendisine ulaşıp ulaşmadığı sorusu üzerine ise Yılmaz, "Mazbata şu anda zannedersem Başkanlığın makamında." dedi.

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