Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacağını bildirdi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Ulus Meydanı Projesi ve Anafartalar Çarşısı'na ilişkin konuşmasında, çarşı esnafı ile çalışanların birtakım sorunlarının bulunduğunu belirterek, belediyenin ise her ay kira geliri zararı yaşadığını aktardı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, istismar edilen İslami kavramlar hakkındaki konuşmasında, İslami ve insani kavramların istismarının zirve yaptığı bir dönemin yaşandığını savundu. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in Murgul ilçesindeki maden işçilerinin sorunları konusundaki konuşmasında, işçilerin zam talebinde bulunduğunu, ancak buradaki şirketin, iş yavaşlatma yapıldığı gerekçesiyle işçileri işten çıkardığını ve işletmeyi kapattığını söyledi. Bayraktutan, Murgul'daki maden işçilerinin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise hükümet ve işveren ile temaslarda bulunduklarını belirterek, Murgul'daki işletmenin en kısa sürede tekrar açılacağını ve işçilerin çalışmaya başlayacaklarını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını belirterek, şehit askere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Usta, "Bu mücadele haklı, meşru bir mücadeledir. Biz burada askerimizin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, bazı HDP'lilerin sosyal medyada savaş karşıtı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını kaydetti. Öte yandan Meclise gelen fezlekelerden 91'inin HDP'li milletvekillerine ait olduğunu aktaran Kerestecioğlu, son kişi kalana kadar Meclisteki mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 5 Şubat 1937'de anayasaya giren ve anayasanın değiştirilemeyen hükümlerinden biri olan laiklik ilkesinin, insan hakları ve demokrasinin temellerinden biri olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, İdlib gözlem noktasında bir askerin şehit olduğunu anımsatarak, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik görevlilerine rahmet, yaralılara şifa diledi. Bu harekatın, bölgede barışın sağlanması açısından hayati önemde olduğunu vurgulayan Bostancı, "Sadece Ortadoğu coğrafyasını değil, tüm dünyayı etkileyecek hasımlık ve düşmanlığı bu coğrafyaya getirme girişimlerine itiraz etmek, merkezi yapıları desteklemek, barışı sağlamak bakımından çok önemlidir. Barışın arkasına politika koymak gerekir. Yoksa romantik söylemler olarak kalır." dedi. Öte yandan Bostancı, kanser hastalığı ile mücadelenin önemine işaret ederek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'nın Haymana ilçesindeki devlet hastanesinde diyaliz makinesi olmadığını belirterek, sorunun çözülmesi talebinde bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, atama bekleyen sağlık çalışanlarının atamasının ne zaman yapılacağı ve kaç kişinin atanacağı konusunda bilgi talep etti.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türk Tabipleri Birliğine (TTB) el birliğiyle sahip çıkılmasını istedi. - "Türkiye ambulans hizmetlerinde yüz güldüren bir noktada" Yerinden söz alan Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'nin, sağlık alanında ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Demircan, "Kara ambulansımız 2002'de 500 civarında iken, şimdi 5 binin üzerinde kara ambulansımız var. Öbür taraftan hava ambulanslarımız, uçak ambulansımız, deniz ambulansımız var. Yine ambulansla yaralılara ulaşma noktasında da şehir merkezleri ve şehir dışı ulaşım açısından dünya ortalamasının iyi yerindeyiz." açıklamasında bulundu. Ambulans merkezlerinin ve 112 Acil merkezlerinin nüfusa ve ulaşıma göre değerlendirildiğini ve yenileştirildiğini aktaran Demircan, "Türkiye ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada." ifadesini kullandı. Demircan, diyaliz cihazlarını ve donanımları yerleşimlerdeki nüfusa ve talebe göre değerlendiklerini ifade ederek, Haymana'daki sorunu çözeceğini kaydetti.