TBMM Genel Kurulu

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun milletvekilliği, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giydiğine dair mahkeme kararının kesinleşmesi nedeniyle düştü.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Başbakanlığın, HDP Şırnak Milletvekili Encu'nun kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkındaki tezkeresinin Meclis Başkanlığına ulaştığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ imzasıyla Meclise gönderilen tezkerede, Encu hakkında, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın, istinaf incelemesinden geçerek 17 Ekim 2017'de kesinleştiği belirtilerek, Anayasa'nın 84. maddesi gereğince milletvekilliğinin düşürülmesi talep edildi.

Tüzün, "Anayasanın 76. maddesi kapsamında, milletvekilliği seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 9 ay cezalandırılmasına dair kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun milletvekilliği düşmüştür." açıklamasında bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, milletvekilliği düşürülen HDP milletvekili sayısının 7'ye ulaştığını belirterek, "Demokratik meclise, bu dönemin meclisine hayırlı olsun demek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kerestecioğlu, "Halk nezdinde vekillerimizin vekilliği düşmez. Bu da böyle bilinmelidir. Bugün Genel Kurulda kalmamızı gerektirir bir durum yoktur." diyerek, HDP milletvekilleriyle Genel Kurul Salonu'nu terk etti.