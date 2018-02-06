8 Şubat Perşembe günü ise uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için hükümete verilen izin süresinin 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi yarın görüşülecek.

Buna göre, 530 Sıra Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 461 sayılı Türkiye ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı gündemin ön sırasına alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda yarın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

- HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi

Genel Kurul'da, HDP'nin, "Suriye'deki Ayn Dara Tapınağı ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Öneri üzerinde konuşan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy önergede, "Suriye'de insanlığın ortak değerlerinden birisi olan bir eserin Türk uçakları tarafından hasar gördüğü" iddiasının bulunduğunu belirtti.

Önergeyle, Türk Devleti'nin sorgulanmasının amaçlandığını ifade eden Ersoy, "PKK terör örgütünün yaptığı katliamlar, bebek katillerinin işlediği cinayetlere de aynı oranda tepki göstermek gerekir. Ziya Gökalp'in evi yağmalanırken, Diyarbakır Kurşunlu Camisi zarar görürken de tepki vermek gerekirdi." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da konuşmasında, Afrin'de şehit düşenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Afrin operasyonunda en büyük zararı Hatay ve ilçelerinin gördüğünü aktaran Topal, "Hatay sınırındaki zeytin arazileri sahipleri, zeytinlerini toplayamadı. Bütün sanayici ve esnaf şu anda zor durumda, SKG'larını ve işçiye maaşlarını ödeyemiyor. Onlara mutlaka faizsiz kredi verilmesi gerekir." diye konuştu.

Şehitlere rahmet dileğinde bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığı konusunda mağdur bir ülke olduğunu, bu açıdan tarihi eserlerin korunmasına büyük önem verdiğini kaydetti.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da Afrin'e yönelik operasyonda, Ayn Dara Tapınağı'nın da zarar gördüğünü ve bu nedenle önerge verdiklerini, konunun araştırılmasını istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından HDP'nin önerisi kabul edilmedi.