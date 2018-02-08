AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Terör ve terörizmi görmeksizin yapılan açıklamaların milletimize ve aziz tarihimize yakışmayan açıklamalar olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.
Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 9 Şubat tarihinin MHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsattı.
Devletin içinden geçtiği zor dönemde milli duygu ve ittifak ruhunu, kızıl elma ülküsünü temel alarak yaşayan ve geleceğe umutla bakan milletin, MHP'yi dikkatle takip ettiğini belirten Usta, şunları söyledi:
"49 yıl önce kurulan MHP, Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu bir simgesidir. Milliyetçi ülkücü hareket şehit ocağı, gazi yuvasıdır. Partimizin ardında ecdadımızın hayır duası, yanında milletimizin alicenap desteği, gönlünde şehitlerimizin aziz hatırası, gözünde Türklüğün gür meşalesi, üzerinde Yüce Allah'ın himayesi vardır. Ülke meselelerinde bu kadar haklı çıkan partimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bizim davamız hak davası, hakikat davasıdır. Bu hareket nesilden nesile aktarılacaktır. Ülkücüler liderinin emrinde yıkılmaz bir kale olmaya devam edecektir."
Usta, başta MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş olmak üzere MHP'ye hizmet eden tüm şehitleri şükranla andığını, milliyetçi hareketin yaşayan hafızaları Devlet Bahçeli ve diğer büyükleri de saygıyla selamladığını dile getirdi.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da meslek örgütlerinin başından Türk ve Türkiye ibarelerinin kaldırılmak istendiğini belirterek, hükümetin, kendi tabipler birliğini, kendi barolar birliğini oluşturmak istediğini iddia etti. Kerestecioğlu, "Bu AKP'nin hoşuna gidiyor olabilir ama meslek odalarını, iktidarın siyasetine böylesine alet etmek esasen herkesin zararına olur. Her iktidar kendi birliğini oluşturacak ve bu odaları kendi yedeğine çekecektir." dedi.
- "Hassasiyetlerin göz ardı edilmemesi lazım"
AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise Türk Tabipler Birliğinin yaptığı açıklamasında savaşa karşı insan haklarından bahsedildiğini ancak burada bir gerçeğin görmezden gelindiğini söyledi.
Gerçeğin görmezden gelinmesi ile bu kuruluşların adının önünde Türk ibarelerinin yer almasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan Mehmetçik'i ve herkesi vicdanen rahatsız eden bir durum oluşturduğunu vurguladı.
İnceöz, "Kamuoyunda oluşan bu vicdani rahatsızlığa sayın Genel Başkanımız milletimiz adına tercüman olmuştur. Hassasiyetlerin göz ardı edilmemesi lazım. Terör ve terörizmi görmeksizin yapılan açıklamaların milletimize ve aziz tarihimize yakışmayan açıklamalar olduğunun altını çizmek istiyorum. 20. gününde Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimize dualarımızla destek olduğumuzu, şehitlerimizi bir kez daha andığımızı belirtiyoruz. Kimse şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerine göz dikmeye kalkmasın, hevesleri kursaklarında kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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