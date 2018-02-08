TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, 670 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edildi.

KHK'nin maddelerinin görüşmeleri 6 Şubat Salı günü tamamlanmış, oylaması ise bugüne bırakılmıştı.

Oylaması bugün yapılan KHK kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda, MHP'nin "çelik sektörünün yaşadığı sorunlar", HDP'nin "internet özgürlüğü", CHP'nin "giderek artan kanser hastalığı" ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin bugün ele alınması önerisi de görüşüldü.

Öneriler kabul edilmedi.