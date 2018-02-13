TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Türkiye'nin teröre karşı haklı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Gazi Meclisin içerisinde Afrin operasyonuna karşı her ne kadar çatlak ses çıkarmaya çalışanlar olsa da kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yerinden söz alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileğinde bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesinin amansız olarak devam ettiğini ve edeceğini vurgulayan Akçay, "Bunun için elbette Afrin'in de terör örgütlerinden temizlenmesi gerekir. 'Afrin'e girmeyelim' demek, PYD, YPG'yi kollamak, ABD tezlerine destek vermek demektir. Terörle mücadelenin aması, fakatı, lakini yoktur. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit olan nerede bir terörist yuvası varsa orası temizlenecektir." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da haftasonu gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongre'nin ardından partisinin yöneticilerine ve destekçilerine yönelik gözaltılar yapıldığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Kerestecioğlu, partilerinin yargıyla değil siyasi bir darbe ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. - "Bunun neresi devlet sırrı" CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşmasında, partisinin cezaevinde bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'yla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin verdiği karara değindi. Berberoğlu'nun devlet sırlarını ifşa etmekle suçlandığını, ancak sır olarak nitelendiren olayın defalarca Meclis kürsüsünden dahi tartışıldığını kaydeden Altay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bunun neresi devlet sırrı? Burada devlet sırrı falan yok. Burada kin ve intikam projesiyle, ana muhalefeti susturma anlayışıyla yargıya savcıya verilen talimatla açılmış bir dava var. Verilmiş haksız, hukuksuz, mesnetsiz bir karar var. Biz bu kararın bir üst yargı organından döneceğine olan umudumuzu koruyoruz." Bir milletvekilinin hüküm kesinleşmemiş ve temyiz yolu açıkken tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin anlaşılır olmadığını söyleyen Altay, "Bu karar olsa olsa talimatla verilmiş bir karardır. Bu kararı kınıyoruz." dedi.

- Sıra kapaklarına vurdular AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, işine gelen yargı kararını tanımak, işine gelmeyeni tanımamak gibi bir durum olamayacağını belirtti. İnceöz'ün, "Talimatla verilmiş karar" ifadesinin haksız ve yersiz bir itham olduğunu söylemesi üzerine CHP'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdiler. Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı milletvekillerini herkesin görüşlerini açıkça ifade etme hakkı bulunduğu şeklinde uyararak, saygı gösterilmesini istedi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen İnceöz, "Gazi Meclisin içerisinde Afrin operasyonuna karşı her ne kadar çatlak ses çıkarmaya çalışanlar olsa da kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu. İnceöz, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası ve geleceği için yapıldığını vurgulayarak, haklı ve meşru bir mücadele olduğunun da altını çizdi. İnceöz, HDP'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'ne de değinerek, "Düşünün ki bir kongre yapılacak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, bu kongre salonunda İstiklal Marşı söylenmiyor, Türk bayrağı asılmıyor, Afrin'de Mehmetçiklerimize kurşun sıkanlara selam çakılıyor. Bir de gelip burada bize demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay tekrar söz alarak, İnceöz'ün yargı kararıyla ilgili sözlerine işaret etti. Altay, İnceöz'ün de milletvekili olduğuna dikkati çekerek, kendisinden, "hakkında kesinleşmiş karar bulunmayan bir milletvekillinin tutukluluğuna tepki göstermesini beklediklerini" söyledi. Söz alarak, konuya ilişkin itirazının yargının talimatla karar verdiği yönündeki niyet okuyuculuğuna olduğunu belirten İnceöz, "Çok şükür biz İstiklal Marşı'nın okunmadığı bir kongrede durarak, görüntü sergilemediğimiz için hata ettiğimizi düşünmüyoruz." dedi. -"Ülkenin bekasını düşünmeyelim mi?" HDP'li Kerestecioğlu, kongrelerinde yasal olarak yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve Türk bayrağının da olduğunu söyledi. Kerestecioğlu, kendilerinin demokratik siyaseti savunduğunu belirterek, kongrede Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan'ın yaptığı konuşmadan bir bölüm okudu. Yeniden söz alan İnceöz de Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğinin altını çizdi. İnceöz, "40 yıldır insanlarımızı teröre şehit vereceğiz, ondan sonra terör örgütüne tek laf etmeyeceksiniz. 'Efendim, askerler ölmesin', kim gönderiyor bu askerleri şehit? Kim vuruyor, kim vurduruyor? Biz burada ülkenin bekasını düşünmeyelim mi? Hiçbir savunma, mücadele yapmayalım mı? Ne yapalım? Ülkemizi, topraklarımızı mı verelim? Kusura bakmayın. Terörle ve terör örgütleriyle mücadele sonuna kadar devam edecek." şeklinde konuştu.