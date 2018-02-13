TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda bugün, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.
Genel Kurulda AK Parti'nin çalışma saatleri ve gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
Buna göre bugün, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.
Bunların yanı sıra bazı uluslararası anlaşmalar da gündemin ön sıralarına çekildi.
- "Şap hastalığı ile ilgili 10 ilde ciddi artış var"
MHP'nin, şap hastalığı ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesinin bugün ele alınması önerisi de görüşüldü.
Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP olarak sorumlu bir muhalefet anlayışı ile sosyal sorunları dile getirdiklerini söyledi.
Tarımsal gelirler içerisinde hayvansal gelirin yüzde 25 olduğuna işaret eden Karakaya, "Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 40 civarında. İdeal olanı ise yüzde 50'dir. Toplam gelir içerisindeki yüzde 25'lik oran son derece düşüktür ve biz burada yapısal bir sorunla karşı karşıyayız. Bu oranı mutlaka artırmamız lazım ancak yapılan çalışmalarda bu oranı artırmaya dönük bir faaliyetin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.
Karakaya, bir başka sorunun ise kaba yem bitkileri açığı olduğunu söyledi. Bitkisel üretimle yem ihtiyacının karşılanamadığına dikkati çeken Karakaya, bu konunun üzerinde durulması gerektiğini belirtti.
Araştırma önergesini verdiklerinde şap ile ilgili önemli vakaların rapor edildiğini anlatan Karakaya, "Son 45 gün içerisinde şap hastalığı ile ilgili 10 ilde ciddi artış var. Bu hastalıkla mücadelede ciddi eksiklikler söz konusu. MHP olarak bu kadar önemli bir konuda Meclis araştıra komisyonu açılmasını istiyoruz." dedi.
HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da hükümetin son 10 yılda uyguladığı politikanın üreticiye zarar verdiğini öne sürdü.
Brezilya'dan ithal edilen hayvanların sağlıksız koşullar altında Türkiye'ye getirildiğini savunan Akdoğan, "İthal edilen hayvanların herhangi bir sağlık taramasından geçirilmeden getirilmesi ileriye dönük birçok hastalığın habercisidir. Maalesef kendi halkının sağlığını riske atabilen bir hükümetten bir şeyler beklemek durumunda kalmadığımızı da belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da şap ile ilgili Türkiye'nin önemli bir enstitüsünün bulunduğunu ancak mevcut hayvanların yeterince beslenemediğini söyledi.
TÜİK verilerine göre kırmızı et üretiminin 47 bin ton azaldığını belirten Gaytancıoğlu, "Yani bu Türkiye'de nüfus artıyor, et üretimi azalıyor demektir. Her şeye ithalatla çözüm bulursanız sonuçta kendi halkınızı beslemeye et bulamazsınız. Neden kendi çiftçinizi desteklemeyi düşünmüyorsunuz da kırmızı ete 5 milyar dolar para ödüyorsunuz? Gelinen noktada ne et fiyatı ne kıyma fiyatı düşmüş durumda. Siz bunları da görmezden geliyorsunuz." sözlerini sarf etti.
AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz ise Şap Enstitüsünün, Orta Doğu'nun en büyük enstitüsü olduğunu söyledi.
Şap hastalığının kontrolü amacıyla 2014'te bir eylem planı hazırlandığını, bu çerçevede planın uygulamaya konulduğunu ifade eden Filiz, "Bu hastalık çok kolay yayılabilen bir durumdadır. Bu hastalığın kontrolü noktasında tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır." dedi.
Filiz, AK Parti döneminde et tüketiminin 2 kilogramdan 14 kilograma çıktığının altını çizerek, "AK Parti milli geliri 2 bin dolardan 12 bin dolara getirmekle hata mı etti? Avrupa'dan örnekler veriliyor. Avrupa'da bu problem niye yok? Et tüketiminin yüzde 70'i domuz etidir." diye konuştu.
Öte yandan HDP'nin yasama sorumsuzluğunun araştırılmasına ilişkin grup önerisi de ele alındı. MHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.
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