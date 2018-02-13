TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda bugün, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

Genel Kurulda AK Parti'nin çalışma saatleri ve gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre bugün, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Bunların yanı sıra bazı uluslararası anlaşmalar da gündemin ön sıralarına çekildi.

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MHP'nin, şap hastalığı ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesinin bugün ele alınması önerisi de görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP olarak sorumlu bir muhalefet anlayışı ile sosyal sorunları dile getirdiklerini söyledi.

Tarımsal gelirler içerisinde hayvansal gelirin yüzde 25 olduğuna işaret eden Karakaya, "Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 40 civarında. İdeal olanı ise yüzde 50'dir. Toplam gelir içerisindeki yüzde 25'lik oran son derece düşüktür ve biz burada yapısal bir sorunla karşı karşıyayız. Bu oranı mutlaka artırmamız lazım ancak yapılan çalışmalarda bu oranı artırmaya dönük bir faaliyetin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.