TBMM Genel Kurulu

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da şap ile ilgili Türkiye'nin önemli bir enstitüsünün bulunduğunu ancak mevcut hayvanların yeterince beslenemediğini söyledi.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretiminin 47 bin ton azaldığını belirten Gaytancıoğlu, "Yani bu Türkiye'de nüfus artıyor, et üretimi azalıyor demektir. Her şeye ithalatla çözüm bulursanız sonuçta kendi halkınızı beslemeye et bulamazsınız. Neden kendi çiftçinizi desteklemeyi düşünmüyorsunuz da kırmızı ete 5 milyar dolar para ödüyorsunuz? Gelinen noktada ne et fiyatı ne kıyma fiyatı düşmüş durumda. Siz bunları da görmezden geliyorsunuz." sözlerini sarf etti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz ise Şap Enstitüsünün, Orta Doğu'nun en büyük enstitüsü olduğunu söyledi.

Şap hastalığının kontrolü amacıyla 2014'te bir eylem planı hazırlandığını, bu çerçevede planın uygulamaya konulduğunu ifade eden Filiz, "Bu hastalık çok kolay yayılabilen bir durumdadır. Bu hastalığın kontrolü noktasında tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır." dedi.

Filiz, AK Parti döneminde et tüketiminin 2 kilogramdan 14 kilograma çıktığının altını çizerek, "AK Parti milli geliri 2 bin dolardan 12 bin dolara getirmekle hata mı etti? Avrupa'dan örnekler veriliyor. Avrupa'da bu problem niye yok? Et tüketiminin yüzde 70'i domuz etidir." diye konuştu.

Öte yandan HDP'nin yasama sorumsuzluğunun araştırılmasına ilişkin grup önerisi de ele alındı. MHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.