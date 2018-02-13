TBMM Genel Kurulu

Mevcut sistemin, tüm gelişmelere rağmen sürekli değişen ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veremediğini ifade eden Ayhan, yatırım ortamının iyileştirilmesi için pek çok alanda yapısal tedbirlerin devreye sokulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayhan, "İleriye yönelik adımlarınızı planlı şekilde atmazsanız başarı elde etmemiz mümkün değil. Yatırım teşvik sistemi yatırımcılar arasında ayrımcılık yapıyor. Teşvik sistemi ne bölgesel ne de sektörel hedeflere ulaşamadı. Sistemi bir takım firmalara göre hayata geçirirseniz başarılı olamazsınız. Mevcut yatırım teşvik sisteminin yabancı yatırım girdisini artırmadığı görülmektedir. Bu sistemin topluca incelenmesi lazım." dedi.

Temel Kanun olarak görüşülen tasarının tümü üzerinde partisinin grubu adına söz alan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, son yıllarda sıklıkla getirilen torba tasarılara yönelik çekincelerinin bu tasarıda da geçerliliğini koruduğunu söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da yine bir torba tasarı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'nin bundan birkaç yıl önce çok daha fazla demokrasiye sahip olduğunu öne süren Paylan, "Hukukun üstünlüğü ilkesi bağlamında yapılan araştırmada 113 ülke arasında 101'inci sıradayız. Yatırımcı, hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat eder. Yatırımcı basın özgürlüğü konusuna da dikkat eder. Basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye olarak sonlardayız." diye konuştu.

Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre de Türkiye'nin 144 ülke arasında 133'üncü sırada yer aldığını ifade eden Paylan, "Bu endeksler dikkate alındığında ülkemize gelecek yatırımcı bizi sömürmek için gelecektir. Türkiye'de büyüyen kesim yüzde birlik bir kesimdir. Geniş kesimlerin büyüdüğü falan yok. Biz bir duvara çarptığımızda sonuç geniş kesimlere yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Paylan, yatırım ortamının iyileştirilmesi başlığında sadece teknik maddelere bakılması halinde Türkiye'nin aydınlığa çıkamayacağını, yatırım ortamının iyileştirilmesinin hukukun üstünlüğü ve toplumsal barış ile olacağını sözlerine ekledi.