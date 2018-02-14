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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 16:53 | Son Güncelleme

CHP'nin termik santral projelerinin çevre ve insan sağlığına etkilerinin görüşülmesi için verdiği grup önergesi kabul edilmedi

CHP'nin Eskişehir'de kurulması planlanan termik santral başta olmak üzere termik santral projelerinin çevre ve insan sağlığına etkilerinin görüşülmesine ilişkin grup önergesi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda MHP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

MHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için Gediz Nehri'nin kirlenme nedenlerinin araştırılmasına yönelik önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

Yapılan konuşmalar ve oylamanın sonucunda grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin, Eskişehir'de kurulması planlanan termik santral başta olmak üzere termik santral projelerinin çevre ve insan sağlığına etkilerine yönelik önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisine geçildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, hükümetin, Eskişehir'e, en yakın yerleşim yerine 1,8 kilometre uzaklıkta linyit kömürüyle çalışacak bir termik santral kurma aşamasında olduğunu söyledi.

- "Tüy dökücü krem dağıttılar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bölge muhtarlarını, termik santralin yararlarını anlatmak için toplantıya çağırdığını ifade eden Yüksel, bu toplantılarda AK Parti'li bir ilçe belediye başkanının, "Külün zararı olmaz. Eskişehir'e doğalgaz gelmeden de hava kirliydi, ne oldu öldünüz mü? Binlerce insan termik santralde çalışacak, herkes su gibi para kazanacak." gibi gerekçelerle muhtarları ikna etmeye çalıştığını ileri sürdü. Yüksel, "Termik santralin yararlarını anlatıp, muhtarları ikna etmek için tüy dökücü krem dağıttılar." dedi.

Konuşmaların ardından CHP'nin de grup önerisi kabul edilmedi.

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