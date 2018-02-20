TBMM Genel Kurulunda, Kadir Mısıroğlu'nun hastanede ziyaret edilmesiyle ilgili tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alarak, Kadir Mısıroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından ziyaret edilmesine yönelik eleştirilerine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Hasta ziyaretidir, ona da mı gitmesin?" karşılığını verdiğini anımsattı.

Özel, "Adam diyor ki 'Bu dünyada da ahirette de Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olanı kabul etmiyorum, vasiyetimdir.' Sizin Mustafa Kemal'le zerre muhabbetiniz yok mu?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir ufak ameliyat geçirdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını anımsattı. Turan, "Hastalık gibi, ölüm gibi hallerde insani değerler öne çıkar. Kişilerin fikirleri, yaklaşımları başka bir şey ama insani durumdan bahsediyoruz. Başkalarının düşüncesinden bizi mahkum etmeye kalkmalarını doğru bulmuyorum. Yapılan insani bir ziyarettir." diye konuştu.