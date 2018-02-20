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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 17:44 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Adam diyor ki (Kadir Mısırlıoğlu) 'Bu dünyada da ahirette de Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olanı kabul etmiyorum, vasiyetimdir.' Sizin Mustafa Kemal'le zerre muhabbetiniz yok mu?" - AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Hastalık, ölüm gibi hallerde insani değerler öne çıkar. Kişilerin fikirleri başka bir şey ama insani durumdan bahsediyoruz" - TBMM Başkanvekili Aydın: "Bir hasta ziyaretini bu kadar abartmayalım. Düşüncesine katılırsınız, katılmazsınız, öyle düşünceye katıldığı manasında değildir. İnsani bir durum, bir hasta ziyaretinde bulunmuştur"

TBMM Genel Kurulunda, Kadir Mısıroğlu'nun hastanede ziyaret edilmesiyle ilgili tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alarak, Kadir Mısıroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından ziyaret edilmesine yönelik eleştirilerine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Hasta ziyaretidir, ona da mı gitmesin?" karşılığını verdiğini anımsattı.

Özel, "Adam diyor ki 'Bu dünyada da ahirette de Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olanı kabul etmiyorum, vasiyetimdir.' Sizin Mustafa Kemal'le zerre muhabbetiniz yok mu?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir ufak ameliyat geçirdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını anımsattı. Turan, "Hastalık gibi, ölüm gibi hallerde insani değerler öne çıkar. Kişilerin fikirleri, yaklaşımları başka bir şey ama insani durumdan bahsediyoruz. Başkalarının düşüncesinden bizi mahkum etmeye kalkmalarını doğru bulmuyorum. Yapılan insani bir ziyarettir." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da aynı konuyla ilgili, "Bir hasta ziyaretini bu kadar abartmayalım. Düşüncesine katılırsınız, katılmazsınız, öyle düşünceye katıldığı manasında değildir. İnsani bir durum, bir hasta ziyaretinde bulunmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden söz alan Özel, "Hepimiz Anayasa'ya sadakat yemini etmişiz, Atatürk'ün kurduğu Meclisteyiz. Bu ülkenin kurucu kadrolarına 'Onun ölüm dakikasında kenefe gidin.' diyen adama gidip de ziyarette bulunuyorsan, o da 'Mustafa Kemal'e zerre muhabbetin varsa gelme.' diyorsa, bu, açıklamaya muhtaç, ayıplı bir iştir." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Turan'ın "İnsanların hastalığında ziyaretine giderken sadece fikirlerine göre hareket etmeyiz. Kaldı ki bu polemik uzayacaksa eğer, şehit cenazelerine gelmezken terörist cenazelerine giden vekillerden başlarız hatırlatmaya, bu doğru olmaz." sözlerine CHP'li Özel, "Şehit cenazesine gitmeyip de terörist cenazesine giden bir tane milletvekilimiz yoktur. Yapmaya çalıştığı, içinde bulundukları durumdan dolayı haksız ve hadsiz bir sataşmadır." karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Aydın, "Hastanede yatan bir hasta... Onun düşüncesine katıldığınız anlamına gelmez." diyerek tartışmayı sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
genel kurul Kadir Mısıroğlu ziyaret

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