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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 21:35 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Bugün rejim yanlısı teröristlerin, 20 civarında silahlı araçla Halep bölgesinden Afrin'e doğru harekete geçtiği görüldü ve tespit edildiği andan itibaren de müdahale edildi" - "Bu müdahale üzerine bu terör unsurları geri çekildi"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün rejim yanlısı teröristlerin, 20 civarında silahlı araçla Halep bölgesinden Afrin'e doğru harekete geçtiğinin görüldüğünü ve müdahale edildiğini belirterek, "Bu müdahale üzerine bu terör unsurları Nubul Zehra bölgesine geri çekildiler." dedi.

Zeybekci, TBMM Genel Kurulunda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Afrin'deki gelişmelerle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Bugün rejim yanlısı teröristlerin, 20 civarında silahlı araçla Halep bölgesinden Afrin'e doğru harekete geçtiğinin görüldüğünü ve bunların istihbari unsurlar tarafından tespit edildiğini belirten Zeybekci, "Tespit edildiği andan itibaren de müdahale edildi. Bu müdahale üzerine, Afrin'e yönelen bu terör unsurları, Nubul Zehra bölgesine geri çekildiler. O bölgede de yine istihbari unsurlar tarafından çok yakından takip edilmekte ve öyle bir hareket olması halinde gereği yine yapılmak üzere hazır beklemektedir." bilgisini verdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, verilen aranın ardından komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Aydın, Şampiyonlar Liginde Bayern Münih ile karşılacak olan Beşiktaş'a başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin genel kurul Nihat Zeybekci

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